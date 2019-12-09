Назначена дата выборов в Верховный Меджлис Нахчыванской АР

9 декабря 2019 17:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской автономной республики Васиф Талыбов в понедельник подписал распоряжение о назначении даты выборов в Верховный Меджлис Нахчыванской АР.

Как сообщает в понедельник Trend, согласно распоряжению, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана "О роспуске Милли Меджлиса Азербайджана пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана" от пятого декабря 2019 года, согласно пункту первому части второй статьи пятой Конституции Нахчыванской АР, выборы в Верховный Меджлис Нахчыванской АР назначаются на девятое февраля 2020 года.

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