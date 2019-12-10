Сеявуш Гейдаров: В Азербайджан планируется вернуть часть детей, ставших сиротами в очагах конфликтов

БАКУ /Trend/ - Продолжается работа по возвращению в страну детей-азербайджанцев, ставших сиротами в зонах конфликта. В ближайшее время планируется вернуть в страну часть детей.

Об этом сказал зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Сеявуш Гейдаров, сообщает во вторник Trend.

Гейдаров отметил, что большинство азербайджанок, бывшие в зоне конфликтов участвовали в событиях: «Среди них были те, кого арестовали и казнили. Большинство таких женщин вступали в брак с лицами неустановленного гражданства, рожали от них детей. На повестке также стоит вопрос об аннулировании гражданства этих женщин».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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