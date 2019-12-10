Президент Ильхам Алиев внес изменение в состав Азербайджано-пакистанской совместной комиссии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана «Об утверждении нового состава Азербайджано-пакистанской совместной комиссии со стороны Азербайджана между правительством Азербайджана и правительством Пакистана» № 1835 от 15 декабря 2006 года.
В распоряжении говорится, что состав вышеуказанной комиссии дается в следующей редакции:
«Сопредседатель комиссии:
Министр оборонной промышленности Азербайджана
Члены комиссии:
Замминистра иностранных дел Азербайджана
Замминистра экономики Азербайджана
Замминистра финансов Азербайджана
Замминистра транспорта, связи и высоких технологий
Замминистра сельского хозяйства Азербайджана
Замминистра здравоохранения Азербайджана
Замминистра образования Азербайджана
Замминистра культуры Азербайджана
Председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана
Зампред Государственного таможенного комитета Азербайджана
Вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана
Зампред Центрального банка Азербайджана
Полномочный и чрезвычайный посол Азербайджана в Пакистане».
Министерству иностранных дел поручено направить уведомление Пакистану об изменениях, внесенных этим распоряжением.
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