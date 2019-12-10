Президент Ильхам Алиев внес изменение в состав Азербайджано-пакистанской совместной комиссии

10 декабря 2019 16:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана «Об утверждении нового состава Азербайджано-пакистанской совместной комиссии со стороны Азербайджана между правительством Азербайджана и правительством Пакистана» № 1835 от 15 декабря 2006 года.

В распоряжении говорится, что состав вышеуказанной комиссии дается в следующей редакции:

«Сопредседатель комиссии:

Министр оборонной промышленности Азербайджана

Члены комиссии:

Замминистра иностранных дел Азербайджана

Замминистра экономики Азербайджана

Замминистра финансов Азербайджана

Замминистра транспорта, связи и высоких технологий

Замминистра сельского хозяйства Азербайджана

Замминистра здравоохранения Азербайджана

Замминистра образования Азербайджана

Замминистра культуры Азербайджана

Председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана

Зампред Государственного таможенного комитета Азербайджана

Вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана

Зампред Центрального банка Азербайджана

Полномочный и чрезвычайный посол Азербайджана в Пакистане».

Министерству иностранных дел поручено направить уведомление Пакистану об изменениях, внесенных этим распоряжением.

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