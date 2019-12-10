"Национальный совет" Али Керимли вновь нарушает правила игры

БАКУ /Trend/ - "Национальный совет" Али Керимли и в этот раз прибег к мошенничеству. Они говорят, что они не примут участие в выборах, и приводят кучу отговорок.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналист, политический обозреватель Азер Хасрат, комментируя призывы Али Керимли к бойкоту внеочередных парламентских выборов и неучастие в них так называемого "Национального совета".

По его словам, этот человек не способен не то, чтобы набрать наблюдателей, членов комиссии по 125 округам, но даже кандидатов в депутаты.

"Поэтому наилучший выход для него бойкот. Если кто спросит, он скажет, мы бойкотировали выборы. Где же ему взять 125 кандидатов?", - полагает Хасрат.

Отметим, что так называемый "Национальный совет", в котором представлен и ПНФА, сегодня принял решение не участвовать во внеочередных парламентских выборах.

(Автор: Алпэр М. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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