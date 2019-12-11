Сегодня в Азербайджане официально стартуют внеочередные парламентские выборы

11 декабря 2019 11:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с законодательством с сегодняшнего дня в Азербайджане официально стартует процесс внеочередных парламентских выборов.

Об этом сказал вице-премьер, зампредседателя – исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в среду Trend.

По его словам, в правящей партии идет работа в связи с подготовкой списка кандидатов. "Время еще есть. Идет работа над списком, который в свое время будет обнародован. В списке кандидатов ПЕА будут известные люди. Думаю, что в нем будут как люди из прежнего состава, так и новые кандидаты", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что граждане Азербайджана увидят достаточно обнадеживающий список ПЕА, в который войдут люди, в которых они поверят, и которые будут вести активную работу в азербайджанском парламенте.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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