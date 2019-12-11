Михаил Гусман: Заложенный Гейдаром Алиевым фундамент – краеугольный камень блистательных успехов современного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Заложенный Гейдаром Алиевым фундамент – краеугольный камень блистательных успехов современного Азербайджана.

Об этом сказал Trend первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

По его словам, чем больше времени проходит с трагического дня ухода из жизни Гейдара Алиева, тем более ясно осознаешь масштаб его личности, значение того неоценимого вклада, который он внес в создание современного Азербайджана.

«Вернувшись по просьбе народа на Родину Гейдар Алиев застал свой любимый Азербайджан в тяжелейшей ситуации. Страну фактически рвали на куски. Государство страдало от последствий развязанной сепаратистами войны в Карабахе. Казна государства была пуста. Антинародные силы внутри самого Азербайджана, из своих корыстных соображений преднамеренно осуществляли действия, которые осложняли и без того драматическую ситуацию», - сказал Михаил Гусман.

Он подчеркнул, что лишь несгибаемая воля, глубочайший политический талант, поразительное стратегическое видение, которые были присущи Гейдару Алиеву, позволили ему за достаточно короткий срок сплотить вокруг себя наиболее здоровые силы азербайджанского общества, истинных патриотов: "Только вера народа в мудрость своего лидера спасла Азербайджан от неминуемого, как казалось на тот момент, краха".

«Кстати, недавно я беседовал об этом с бывшим тогда министром топлива и энергетики России Юрием Шафраником, который бывал в Азербайджане и встречался с Гейдаром Алиевым. Он утверждал, что ни одна страна не находилось в такой тяжелой ситуации, в какой был Азербайджан в тот период. И решения, которые принимались Гейдаром Алиевым, позволили спасти страну, вывести ее из глубочайшего политического и экономического кризиса», - сказал Михаил Гусман.

По его словам, в этом контексте особо стоит отметить также историческое, мудрое решение Гейдара Алиева, связанное со знаменитым «Контрактом века».

«Я всегда называл и называю Гейдара Алиева спасителем Азербайджана. Вполне очевидно, что могло произойти со страной, если бы не лидерство Гейдара Алиева в тот период. Его консолидированная внутренняя и многовекторная внешняя политика позволили Азербайджану за очень короткий период избежать падения в ту пропасть, на краю которой он тогда находился, более того - заложить основу для создания современного, развитого и сильного государства», - отметил Михаил Гусман.

Он добавил, что если Гейдар Алиев - спаситель страны, то Президент Ильхам Алиев является архитектором современного Азербайджана. «Президент Ильхам Алиев полностью усвоил уроки своего великого отца - общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в политической, экономической, административной, социальной и культурной сферах государственного строительства, унаследовал его политическую дальновидность и непревзойденную способность предвидения изменений в непредсказуемом современном мире. Будучи главой суверенного, независимого Азербайджана, он практически реализует их в своей каждодневной деятельности. Сегодня Азербайджан является одной из наиболее передовых и развитых стран мира, и это безоговорочная заслуга Президента Ильхама Алиева», - заключил Михаил Гусман.

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