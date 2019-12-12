Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

12 декабря 2019 10:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Прошло 16 лет со дня кончины архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи в четверг посетили в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

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