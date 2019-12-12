Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - Прошло 16 лет со дня кончины архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи в четверг посетили в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.