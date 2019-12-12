Азербайджан примет участие в саммите ГУАМ в Киеве

12 декабря 2019 15:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Киеве состоится саммит глав государств стран-членов ГУАМ – Организации во имя демократии и экономического развития, сообщает в четверг Trend.

В саммите участвует азербайджанская делегация во главе с вице-премьером Али Ахмедовым.

Тема саммита – партнерство государства и частного сектора в реализации ведущих проектов ГУАМ по поддержке торговли и транспорта.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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