США продолжат сотрудничество с Азербайджаном по вопросам безопасности - посол

БАКУ/Trend/ - CША продолжат сотрудничество с Азербайджаном по вопросам безопасности. Об этом в интервью журналистам заявил чрезвычайный и полномочный посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на презентации платформы-акселератора для женщин-предпринимателей, передает Trend с мероприятия.

"Мы поддерживаем суверенитет, независимость и стабильность Азербайджана, в рамках сотрудничества стремимся обеспечивать поддержку страны в сфере безопасности, в частности, в деле защиты своих национальных границ и стратегической энергетической инфраструктуры" - сказал посол

Штаты, отметил Литценбрергер, намерены расширять стратегическое сотрудничество с Азербайджаном в различных направлениях.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.