МИД Азербайджана: Глава МИД Армении очень боится негативной политической реакции внутри страны

13 декабря 2019 19:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Реакция Еревана на интервью министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова телеканалу CBC чрезвычайно странная.

Об этом в пятницу сказала Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова пресс-секретаря МИД Армении о том, что в ходе переговоров по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном "на данном этапе никакой документ не обсуждается", сказанные связи с интервью министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова телеканалу СВС.

"Получается, что армянский коллега Эльмара Мамедъярова вот уже полтора года приезжает на встречи с главой МИД Азербайджана и сопредседателями, чтобы попить чай. Это как минимум несерьёзно. Понятно, что министр иностранных дел Армении очень боится внутриполитической негативной реакции, так как у него могут потребовать объяснений по сути того, что министр Эльмар Мамедъяров сказал в данном интервью. В действительности, интервью следует рассматривать в контексте призыва сопредседателей Минской группы ОБСЕ о "подготовке населения к миру"", - сказала Лейла Абдуллаева.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Лейла Абдуллаева: Мы оцениваем эту резолюцию как тенденциозный документ без правового обоснования
Политика 19:19
Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Латвии (ФОТО)
Политика 12 декабря 23:17
Россия будет всячески содействовать продолжению диалога для урегулирования нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 12 декабря 15:21
ЕС обладает механизмами по урегулированию конфликтов — Фарид Шафиев
Нагорно-карабахский конфликт 11 декабря 16:53
Мы готовы жить с армянами в Карабахе в условиях мира после урегулирования конфликта - Турал Гянджалиев
Нагорно-карабахский конфликт 11 декабря 13:37
Посол Пакистана завершил дипмиссию в Азербайджане (ФОТО)
Политика 9 декабря 23:07
Лента новостей
В состоянии здоровья Огтая Гюльалыева наблюдается улучшение
Общество 19:58
Причина сокращения количества картоматов в Баку
ИКТ 19:55
В Азербайджане подписан Меморандум о взаимопонимании по проекту ASAN Railway
Транспорт 19:47
Лейла Абдуллаева: Мы оцениваем эту резолюцию как тенденциозный документ без правового обоснования
Политика 19:19
В Азербайджане увеличится производство текстильных изделий
Бизнес 18:57
Нефтегазовая компания Казахстана объявила тендер по строительству скважин
Тендеры 18:49
Азербайджанское предприятие увеличит производство счетчиков для воды
Бизнес 18:44
Государственная пограничная служба Азербайджана отчиталась по итогам года
Общество 18:36
GOGC о достоинствах Южного газового коридора для Грузии (Эксклюзив)
Энергетика 18:18