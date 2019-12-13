МИД Азербайджана: Глава МИД Армении очень боится негативной политической реакции внутри страны

БАКУ /Trend/ - Реакция Еревана на интервью министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова телеканалу CBC чрезвычайно странная.

Об этом в пятницу сказала Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова пресс-секретаря МИД Армении о том, что в ходе переговоров по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном "на данном этапе никакой документ не обсуждается", сказанные связи с интервью министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова телеканалу СВС.

"Получается, что армянский коллега Эльмара Мамедъярова вот уже полтора года приезжает на встречи с главой МИД Азербайджана и сопредседателями, чтобы попить чай. Это как минимум несерьёзно. Понятно, что министр иностранных дел Армении очень боится внутриполитической негативной реакции, так как у него могут потребовать объяснений по сути того, что министр Эльмар Мамедъяров сказал в данном интервью. В действительности, интервью следует рассматривать в контексте призыва сопредседателей Минской группы ОБСЕ о "подготовке населения к миру"", - сказала Лейла Абдуллаева.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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