"Армейские международные игры - 2020" пройдут в августе будущего года (ФОТО)

14 декабря 2019 18:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с начальником управления Главного управления боевой подготовки и военного образования министерства обороны генерал-майором Анвером Эфендиевым приняла участие в проходящей в Москве первой конференции по планированию "Армейских международных игр - 2020".

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны, в ходе мероприятия были обсуждены условия и правила проведения Игр, также делегации осмотрели места проведения состязаний.

"Армейские международные игры - 2020" пройдут в следующем году с 23 августа по пятое сентября.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • "Армейские международные игры - 2020" пройдут в августе будущего года (ФОТО)
  • "Армейские международные игры - 2020" пройдут в августе будущего года (ФОТО)
  • "Армейские международные игры - 2020" пройдут в августе будущего года (ФОТО)
  • "Армейские международные игры - 2020" пройдут в августе будущего года (ФОТО)
  • "Армейские международные игры - 2020" пройдут в августе будущего года (ФОТО)
  • "Армейские международные игры - 2020" пройдут в августе будущего года (ФОТО)
  • "Армейские международные игры - 2020" пройдут в августе будущего года (ФОТО)
  • "Армейские международные игры - 2020" пройдут в августе будущего года (ФОТО)
  • "Армейские международные игры - 2020" пройдут в августе будущего года (ФОТО)
  • "Армейские международные игры - 2020" пройдут в августе будущего года (ФОТО)
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