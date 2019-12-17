В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Украины (версия 2)

17 декабря 2019 11:22 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:34)

БАКУ /Trend/ - 17 декабря состоялась церемония официальной встречи находящегося с официальным визитом в Азербайджанской Республике Президента Украины Владимира Зеленского.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Владимира Зеленского был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Украины Владимира Зеленского.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Украины.

Владимир Зеленский поприветствовал азербайджанских солдат.

Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана.

Представители государства и правительства Азербайджана были представлены Президенту Украины, а члены делегации Украины - Президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентами Азербайджана и Украины.

Президенты сфотографировались для официального фото.

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