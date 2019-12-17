Враждебные Азербайджану силы при первом же случае пустят в ход т.н."Национальный совет"

БАКУ /Trend/ - За эти 26 лет оппозицией руководили, можно сказать, одни и те же люди. Если бы оппозиция действительно хотела прийти к власти цивилизованным путем, то есть в результате выборов... За эти 26 лет прошли десятки президентских, парламентских, муниципальных выборов, и ведь они могли бы просветить людей, заставить их поверить в оппозицию. Но этого не наблюдается даже сегодня.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в обращении к председателю т.н. "Национального совета" Джамилю Гасанли сказал правовед Аслан Исмаилов.

Он отметил, что оппозиция хочет прийти к власти не в результате выборов, а путем переворота.

"Это показало оживление оппозиции в период цветных революций. Не видеть невозможно, что это катастрофа. Во-вторых, оппозиция не смогла просветить людей, уверить их в значимости выборов, обеспечить их массовое участие в них, а затем не смогла обеспечить их голоса. Значит, народ не верит этой оппозиции и под разными предлогами от выборов отказываются. Муниципальные выборы в Стамбуле - тому наглядный пример. В знак протеста против результатов выборов, сотни тысяч людей вышли на улицы, потребовав повторного подсчета голосов. Оппозиция смогла убедить людей пойти на повторные выборы в ущерб различных личных дел, тем самым обеспечив свою победу", - сказал юрист.

"Допустим, вы свергнете действующую власть с помощью неких внешних сил, но можете ли вы ответить на вопрос - что будет после? Кто сможет предотвратить хаос, который возможно охватит страну? Способен ли "Национальный совет" самостоятельно управлять страной? С кем пойдет на сотрудничество "Национальный совет" в государственном управлении? С оппозиционной группой, которую некоторые члены представленной вами организации клеймили предателями? Но если вы привлечете к сотрудничеству таких "влиятельных" людей как Али Инсанов, ранее представленных во власти, то кем они будут?", - вопрошает Аслан Исмаилов.

Правовед подчеркнул, что враждебные Азербайджану силы ежеминутно ждут лишь удобного момента, чтобы использовать потенциал т.н. "Национального совета" во имя своих интересов.

"Большинство сил, которые называют себя друзьями "Национального совета" и Азербайджана, в основном преследуют свои интересы. Нет ни малейшего сомнения, что в вынесении вами решения о бойкоте, которое я в корне считаю неверным, не обошлось без них. Я уверен, что они вас бросят, как только получат свое. Сегодня власть заявляет о реформах и сделаны конкретные шаги в этом направлении. Уверен, что будут перемены", - считает правовед.

По его словам, отговорки т.н. "Национального совета", дескать мы призываем бойкотировать избирательный процесс, но не ваше участие в выборах, звучат неубедительно.

"Между вашими условиями для участия в выборах и требованием "сдайте нам власть" нет никакой разницы. Поэтому еще раз призываю сегодня вас изменить свое решение, и принять активное участие в выборах. И без того все потенциальные оппозиционные силы примут участие в выборах, кроме "Национального совета", поэтому эти выборы будут признаны мировым сообществом. Однако сомневающиеся, как и всегда промолчат, или же как делали до этого, ограничатся несколькими пустыми заявлениями. Но путь, который сегодня занял "Национальный совет" ведет к конфронтации в стране и враждебные силы обязательно воспользуются этим. Поэтому ради будущего государства и народа я прошу вас принять участие в выборах, не допустить противостояния. Если вы укажете разумную причину для неучастия на выборах, то я готов признать свою ошибку, извиниться, за ошибочные высказывания в обществе о вас", - сказал Аслан Исмаилов.

Напомним, что девятого февраля 2020 года в Азербайджане будут проведены внеочередные парламентские выборы. Небольшая оппозиционная группа, называющая себя "Национальным советом" демократических призывает к их "бойкоту".

(Автор: Альпер М. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.