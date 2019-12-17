Враждебные Азербайджану силы при первом же случае пустят в ход т.н."Национальный совет"

17 декабря 2019 16:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За эти 26 лет оппозицией руководили, можно сказать, одни и те же люди. Если бы оппозиция действительно хотела прийти к власти цивилизованным путем, то есть в результате выборов... За эти 26 лет прошли десятки президентских, парламентских, муниципальных выборов, и ведь они могли бы просветить людей, заставить их поверить в оппозицию. Но этого не наблюдается даже сегодня.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в обращении к председателю т.н. "Национального совета" Джамилю Гасанли сказал правовед Аслан Исмаилов.

Он отметил, что оппозиция хочет прийти к власти не в результате выборов, а путем переворота.

"Это показало оживление оппозиции в период цветных революций. Не видеть невозможно, что это катастрофа. Во-вторых, оппозиция не смогла просветить людей, уверить их в значимости выборов, обеспечить их массовое участие в них, а затем не смогла обеспечить их голоса. Значит, народ не верит этой оппозиции и под разными предлогами от выборов отказываются. Муниципальные выборы в Стамбуле - тому наглядный пример. В знак протеста против результатов выборов, сотни тысяч людей вышли на улицы, потребовав повторного подсчета голосов. Оппозиция смогла убедить людей пойти на повторные выборы в ущерб различных личных дел, тем самым обеспечив свою победу", - сказал юрист.

"Допустим, вы свергнете действующую власть с помощью неких внешних сил, но можете ли вы ответить на вопрос - что будет после? Кто сможет предотвратить хаос, который возможно охватит страну? Способен ли "Национальный совет" самостоятельно управлять страной? С кем пойдет на сотрудничество "Национальный совет" в государственном управлении? С оппозиционной группой, которую некоторые члены представленной вами организации клеймили предателями? Но если вы привлечете к сотрудничеству таких "влиятельных" людей как Али Инсанов, ранее представленных во власти, то кем они будут?", - вопрошает Аслан Исмаилов.

Правовед подчеркнул, что враждебные Азербайджану силы ежеминутно ждут лишь удобного момента, чтобы использовать потенциал т.н. "Национального совета" во имя своих интересов.

"Большинство сил, которые называют себя друзьями "Национального совета" и Азербайджана, в основном преследуют свои интересы. Нет ни малейшего сомнения, что в вынесении вами решения о бойкоте, которое я в корне считаю неверным, не обошлось без них. Я уверен, что они вас бросят, как только получат свое. Сегодня власть заявляет о реформах и сделаны конкретные шаги в этом направлении. Уверен, что будут перемены", - считает правовед.

По его словам, отговорки т.н. "Национального совета", дескать мы призываем бойкотировать избирательный процесс, но не ваше участие в выборах, звучат неубедительно.

"Между вашими условиями для участия в выборах и требованием "сдайте нам власть" нет никакой разницы. Поэтому еще раз призываю сегодня вас изменить свое решение, и принять активное участие в выборах. И без того все потенциальные оппозиционные силы примут участие в выборах, кроме "Национального совета", поэтому эти выборы будут признаны мировым сообществом. Однако сомневающиеся, как и всегда промолчат, или же как делали до этого, ограничатся несколькими пустыми заявлениями. Но путь, который сегодня занял "Национальный совет" ведет к конфронтации в стране и враждебные силы обязательно воспользуются этим. Поэтому ради будущего государства и народа я прошу вас принять участие в выборах, не допустить противостояния. Если вы укажете разумную причину для неучастия на выборах, то я готов признать свою ошибку, извиниться, за ошибочные высказывания в обществе о вас", - сказал Аслан Исмаилов.

Напомним, что девятого февраля 2020 года в Азербайджане будут проведены внеочередные парламентские выборы. Небольшая оппозиционная группа, называющая себя "Национальным советом" демократических призывает к их "бойкоту".

(Автор: Альпер М. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанский народ не должен слушать выходцев из НФА
Политика 16 декабря 11:59
Радикалы пытаются избежать горького поражения - депутат
Политика 15 декабря 09:28
С целью наблюдения на парламентских выборах в Азербайджане зарубежным организациям разосланы приглашения
Политика 14 декабря 17:00
ЦИК: Для участия в парламентских выборах в Азербайджане уже обратились 268 человек
Политика 14 декабря 16:53
Достигло 9-ти число партий, обратившихся для участия во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане
Политика 14 декабря 14:48
Абсурдные суждения радикалов призваны очернить позитивные процессы в стране — депутат
Политика 14 декабря 11:30
Лента новостей
Газотранспортная компания Казахстана объявила тендер на ремонт скважин
Тендеры 16:56
Внешний долг Грузии вырос в годовом исчислении
Финансы 16:55
Текстильное предприятие Азербайджана запустит новую линию детской одежды
Бизнес 16:53
Казахстан незначительно нарастил товарооборот
Бизнес 16:53
В Баку пройдет вечер уроженца города Шуша, исполнителя мугама Абульфата Алиева
Культура 16:53
В Азербайджане объявлены нерабочие дни в 2020 г
Общество 16:49
В Азербайджане определен первый победитель по мобильной игре "Clash Royale" (ФОТО)
Интересное 16:46
Президент Ильхам Алиев поздравил Эмира Катара
Политика 16:46
Агентство МСБ Азербайджана провело для предпринимателей мероприятие по самозанятости (ФОТО)
Экономика 16:45