ЦИК Азербайджана: Для участия во внеочередных парламентских выборах зарегистрированы представители 11 партий

БАКУ /Trend/ - Число политических партий, обратившихся для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 9 февраля в Азербайджане, достигло 11, сообщает во вторник Trend.

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрированы полномочные представители еще двух партий - "Единый Азербайджан" и "Ана Ветен".

Отметим, что до этого прошли регистрацию полномочные представители девяти политических партий - правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), партии "Умид", "Партии гражданской солидарности", "Партии великого созидания", "Партии Народного фронта целостного Азербайджана" (ПНФЦА), "Партии движения национального возрождения", "Партии национальной независимости", "Демократической партии Азербайджана" и партии "Великий Азербайджан".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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