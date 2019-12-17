К вопросу «традиций государственного строительства у армян и у азербайджанцев»

БАКУ /Trend/ - На фоне внешнеполитических провалов, которые терпит руководство Армении в попытках «узаконить» оккупацию Карабаха, в Ереване шестого декабря "на скорую руку"провели конференцию "Коренные народы Кавказско-Каспийского региона в свете научных реалий и фальсификаций". Цели конференции очевидны и они вытекают из названия этого мероприятия. Пришедшие на Кавказ с территорий современной Турции и Ирана, армяне пытаются рассорить между собой коренные народы Азербайджана. Очевидно, что т.н. «научная конференция» была организована спецслужбами Армении для того, чтобы вылить массу лжи на межнациональные отношения в Азербайджане. Тема смешна по сути, так как.мероприятие состоялось в стране, где фашизм возведен в ранг национальной политики, где на почве ксенофобии в окопе на днях застрелили солдата-езида. Не буду затрагивать все те ляпы, которые были допущены в выступлении, принявшего участие в конференции замдиректора Института востоковедения РАН, к.и.н. Аликбера Аликберова. Наверняка, многое в его выступлениях, освещенных в местных СМИ, скорее всего приписано ему армянскими журналистами. При этом внимание привлек интересный тезис «.. для Азербайджана это во многом болезнь роста. Молодое государство, у него нет таких традиций государственного строительства, как, например, у армян. Факт отсутствия у Азербайджана опыта государственного строительства, национального строительства, безусловно, сказывается»... Полностью согласен с автором этих слов, но с точностью до наоборот. Интересно куда делся опыт государственного строительства армян г-н Алекперов? Может ли кто-либо назвать хоть одно армянское государство в период существования Азербайджанских государственных образований? Средневековый арабский географ XIII в. Ягут аль-Хамави в своем знаменитом труде «Муджам аль-булдан» писал: «Азербайджан – огромная страна и великое государство», где существовало армянское государство, когда было создано в XII-XIII вв династией Эльденгизидов государство атабеков Азербайджана. Где оно, в то время, как в самом начале XVI в. в г. Тебризе шах Исмаил Сефеви провозгласил себя наследником трона и короны Азербайджана. Как было принято в те времена, государства назывались, как правило, именами основавших их династий и племен. Например, государства Саджидов, Раввадидов, Шеддадидов, Каракоюнлу, Аккоюнлу, государство Ширваншахов, Карабахское ханство и др. Может ли г-н Аликберов найти, хоть одно упоминание об армянах, или Армении в Кюрекчайском договоре 14 мая 1805 г. и других многочисленных договорах, о вхождении Карабахского Ханства и всего Южного Кавказа в состав России? Чтобы прочитать этот договор далеко ходить не нужно – его копия в Москве. Известно, что Институт востоковедения РАН является научным центром мирового масштаба, охватывающим широкий спектр направлений исследований востоковедческой тематики. Мне очень жаль, что ученого такого почтенного научного центра каким является Институт востоковедения РАН пытаются превратить в инструмент армянской пропаганды и подталкивают к разжиганию межнациональной розни между народами Кавказа, в частности в Азербайджане. На фоне стагнирующей Армении, сегодня Азербайджан - это сильная страна, которая заняла 45-е место в топ-50 самых влиятельных стран мира. Об этом говорится в статье U.S. News & World Report, подготовленной на основе анализа ситуации в странах мира аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании. Это очевидный факт, свидетельствующий о том, у кого нет традиций государственного строительства - у армян или азербайджанцев.

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Доктор философии

Эльхан Алескеров

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