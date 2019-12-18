Владимир Зеленский: Совместными усилиями мы сможем укрепить стратегическое партнерство между Украиной и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - 17 декабря от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был устроен официальный прием в честь Президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает Trend, Президенты Азербайджана и Украины выступили на приеме.

Выступление Президента Владимира Зеленского

- Многоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Многоуважаемая Мехрибан Арифовна.

Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья.

Прежде всего, хочу выразить Вам сердечную признательность за приглашение посетить Азербайджанскую Республику с официальным визитом.

Я и раньше бывал здесь, но это мой первый визит в Азербайджан в новом статусе. Приезжая в Вашу страну, я восхищаюсь ее красотой и несравненным разнообразием, а главное – гостеприимством азербайджанцев.

Наши народы, дружественные отношения которых укрепляются с каждым годом, объединяет и эта схожая черта. В известной азербайджанской пословице говорится: «Дружба народов – основа мира».

История межгосударственных отношений Украины и Азербайджана начинается в далеком 1919 году. Именно тогда – 8 февраля 1919 года глава специальной дипломатической миссии Украины в Азербайджане Иван Красковский вручил верительные грамоты председателю Совета Министров Азербайджана Фатали хану Хойскому.

За минувшие сто лет наши страны столкнулись с большими трудностями, радовались большим успехам, однако всегда оставались привержены принципам дружбы и взаимного уважения к двум независимым государствам. Эти принципы соблюдал и большой друг Украины Гейдар Алиев. Хочу вспомнить одно из его мудрых изречений: «Свобода и независимость – национальное достояние любого народа».

Украина столкнулась с необходимостью защиты своей свободы и независимости. Мы делаем все возможное для восстановления мира и территориальной целостности нашего государства. К сожалению, с такой же угрозой столкнулся и Азербайджан, стремящийся восстановить свою территориальную целостность. Однако я уверен, что наши государства успешно преодолеют эти испытания. Верю, что долгожданный мир одержит победу как в Украине, так на азербайджанских землях.

Проведенные сегодня переговоры подтвердили общие усилия и политическую воля для того, чтобы придать новый импульс отношениям между Украиной и Азербайджаном. Для этого мы обладаем большим потенциалом и прекрасными перспективами.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, выражаю Вам сердечную признательность за приглашение в Азербайджан и радушный прием, а также открытый и конструктивный диалог по всем вопросам, представляющим важность для наших стран. Буду рад продолжить этот диалог в ходе Вашего визита в Украину. Уверен, что совместными усилиями мы сможем укрепить стратегическое партнерство между нашими государствами.

Да здравствует Украина, да здравствует Азербайджан!

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