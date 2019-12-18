Основные сферы азербайджано-российских экономических отношений — сельское хозяйство, энергетика и туризм — Ильяс Гусейнов (ВИДЕО)

18 декабря 2019 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Россия играет в международных отношениях ключевую роль, и в то же время, является северным соседом Азербайджана.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" в среду сказал Trend главный консультант Центра социальных исследований Ильяс Гусейнов. По его словам, значительную часть азербайджано-российских экономических отношений составляет сотрудничество в сельскохозяйственной, энергетической и туристической сферах.

"Недавно, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева совершила официальный визит в Россию, который стал особо значимым с точки зрения дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Также значительную роль в двусторонних отношениях сыграл визит министра экономического развития России Максима Орешникова в Азербайджан на прошлой неделе. Взаимные контакты, визиты, регулярные консультации очень важны для развития двусторонних отношений. Потому что, этого требует динамика экономического взаимодействия, у обеих сторон есть большой потенциал для этого. Актуально и создание совместных предприятий двух государств, как в сфере фармацевтики, автомобильного транспорта, так и в других, а также совместная деятельность межгосударственных корпораций для реализации крупных логистических проектов", - сказал Гусейнов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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