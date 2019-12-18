Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении прошел без инцидентов

18 декабря 2019 13:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 18 декабря на государственной границе Азербайджана и Армении, в направлении Товузского района, завершился без инцидентов.

Об этом сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя действующего председателя Огнйен Йович, Михаил Олару и Мартин Шустер.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

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