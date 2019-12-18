Мустафа Шентоп: Учиненная в Ходжалы бесчеловечность является преступлением и против Турции

БАКУ /Trend/ - Мы — один народ, и преступления против человечности, учиненные в Ходжалы, являются также преступлением против Турции.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал в среду председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

Он отметил, что во главе с президентом Турции, об этом на соответствующих платформах заявляли все официальные лица страны и доносили до мирового сообщества истинную суть преступлений, совершенных против человечности в Ходжалы.

"Турция всегда поддерживала и впредь будет поддерживать справедливую позицию азербайджанских братьев в вопросе трагедии в Ходжалы", - отметил Шентоп.

Комментируя резолюцию Сената США об "армянском геноциде", председатель Национального собрания подчеркнул, что если такое враждебное отношение продолжится, Турция переоценит ситуацию и определит новую принципиальную позицию.

"Я уже давал разъяснения, отметив, что резолюцию Сената США о мнимом армянском "геноциде" не стоит воспринимать серьезно. Потому, что эта резолюция — шаг, предпринятый, чтобы обеспокоить Турцию, вопреки существующим между Анкарой и Вашингтоном политико-экономическим отношениям", - сказал Мустафа Шентоп.

По мнению Шентопа, основной целью США является достижение преимущества в вопросах повестки связанной с Турцией, прижать ее, ослабить способность стратегически действовать. Соединенные Штаты не жалеют сил для достижения этой цели, считает он.

По словам Шентопа, США считают, что своими угрозами и эмбарго они заставят Турцию отступить, но Турция гораздо сильнее, чем прежде, и не дрогнет перед угрозами.

"Турция строит отношения с другими странами на основе доверия и искренности. Но армянская сторона до сегодняшнего дня не сделала конкретного шага. Турция сделала шаг навстречу, предложила создать совместную комиссию, открыть архивы для расследования событий 1915 года. Осуждение или вынесение решений по событиям столетней давности не дело политики или политиков, и противная сторона должна открыть своих архивы для расследования этих событий. В 2005-м году действующий Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предложением - "Пусть события 1915 года исследуют историки из разных стран", - сказал Мустафа Шентоп.

Он также отметил, что в противоположность этому, армянская сторона ежегодно и во многих странах продолжает лить на Турцию измышления и клевету.

"Очевидно, что армянская сторона не следует добросовестному политическому курсу", - подытожил Мустафа Шентоп.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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