Президент Ильхам Алиев: Наша основная цель - диверсифицировать экономику за счет ненефтяной промышленности и сельского хозяйства

БАКУ/Trend/ - Наша основная цель - диверсифицировать экономику за счет ненефтяной промышленности и сельского хозяйства.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заключительной речи на совещании, посвященном итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам.

"Таким образом, еще раз хочу сказать, что итоги этого года меня очень радуют. Главное, что мы видим претворение в жизнь правильно установленных целей и в хлопководстве. Хлопководство вновь стало доходной, трудоемкой отраслью, оказывающей позитивное влияние на экономику страны, в том числе стабильность макроэкономического положения, укрепление и стабильность курса маната. Не секрет, что основная наша отрасль, приносящая валюту, - это нефтегазовый сектор. Конечно, развитие данного сектора постоянно находится в центре внимания, достигнуты большие успехи", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что основная цель - диверсифицировать экономику за счет ненефтяной промышленности и сельского хозяйства.

"В нынешнем году отмечен значительный рост и ненефтяной промышленности, и сельского хозяйства. Ненефтяная промышленность выросла более чем на 14, а сельское хозяйство – более чем на 7 процентов. Уверен, что эти тенденции будут продолжаться и дальше, и, таким образом, мы будем развивать сельское хозяйство в соответствии с самыми современными стандартами. Еще раз хочу сказать, в вопросах, связанных с хлопководством, мы должны предоставлять больше места прогрессивным технологиям. Потому что были реализованы пилотные проекты и урожайность очень высокая - примерно 60 центнеров. Поэтому считаю, что в следующем году мы должны увеличить площадь пилотных проектов, и Министерству сельского хозяйства необходимо представить предложения по данному вопросу. В то же время мы сегодня не уделили достаточного внимания одному вопросу, который тоже очень важен. Это – вопрос производства семян. Мы должны ввести в строй завод по производству безволоконных семян хлопка. В настоящее время такой проект есть, и считаю, что в следующем году должен быть дан старт работам. В любом случае, строительство завода продлится год, может, полтора, мы должны обеспечить себя этими качественными семенами", - сказал глава государства.

По его словам, заготовительные компании в нынешнем году очень оперативно выплатили фермерам причитающиеся им средства.

"Уверен, что так будет и в следующем году. То есть, сейчас все ежедневно, а некоторые – раз в несколько дней получают заработную плату. Расчеты должны проводиться точно и без задержек. Хлопководческой отрасли должно выделяться больше льготных кредитов. Министерству экономики дается указание проанализировать данные вопросы. В следующем году предусмотрены льготные кредиты на сумму около 200 миллионов манатов, хлопководству необходимо выделять достаточно средств", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что надо еще раз рассмотреть деятельность хлопкоперерабатывающих заводов, так как значительная часть их построена в советское время.

"Там и эффективность низкая, и качество находится не на должном уровне. Поэтому производственная мощность заводов должна быть рассчитана точно, потому что заявленные сегодня производственные мощности не отражают реальность. Производственная мощность хлопкоочистительных заводов должна согласовываться с возрастающим объемом хлопка, так как, уверен, мы повысим урожайность. Не хочу сейчас приводить цифры, но во всяком случае ожидается, что в следующем году заготовка хлопка составит более 30 центнеров с гектара. В таком случае будет собрано более 300 тысяч тонн хлопка. Но смогут ли наши хлопкоочистительные заводы осилить этот объем? Это – первое. Во-вторых, на заводах надо произвести модернизацию. При необходимости государство может оказать финансовую поддержку", - сказал глава государства.

По его словам, в нынешнем году в Уджаре сдан в эксплуатацию новый хлопкоочистительный завод.

"По предоставленной мне информации, он отвечает высоким стандартам, причем построен частным сектором. Это очень позитивный факт. Считаю, что частные структуры должны уделять внимание данной сфере. В целом, им необходимо рассмотреть вопрос о том, нужны ли нам в принципе новые хлопкоочистительные заводы. Если нужны, то в каком объеме, с тем, чтобы заранее просчитать поддержку, которая будет предоставлена государством. Должны быть созданы новые прядильные фабрики, потому что пока перерабатывается 40 процентов собранного хлопка. Это неплохой показатель. Однако мы должны постараться, чтобы перерабатывалось 100 процентов хлопка-волокна, так как это создает цепочку добавленной стоимости, рабочие места. Увеличится и промышленное производство. Поэтому вновь обращаюсь к частному сектору и призываю его обратить внимание на этот вопрос. У нас достаточно хлопка. Поэтому строительство прядильных фабрик превратится в доходную отрасль. При необходимости государство может со своей стороны поддержать эти проекты льготными кредитами. Однако строительство прядильных фабрик тоже не является для нас конечной целью. Конечная цель – производство готовой продукции. С этой целью необходимо построить новые текстильные, трикотажные фабрики, создать фабрики по производству кормов, масел. Все это усилит нашу экономику и создаст дополнительно тысячи рабочих мест", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что внутренние потребности должны обеспечиваться за счет внутренних ресурсов.

"В настоящее время мы заготавливаем хлопок, значительная его часть – 60 процентов экспортируется как хлопок-волокно, а 40 процентов – в виде пряжи. Произведенная из этой пряжи готовая продукция впоследствии импортируется к нам, и на это уходят миллионы, десятки миллионов. Поэтому должно развиваться внутреннее производство в данной сфере, следует создать заготовительно-производственный комплекс типа цепочки. Основную роль здесь сыграет партнерство государства и частного сектора. Для организованного осуществления этой работы в целом Администрация Президента, Кабинет Министров, Министерство экономики, Министерство сельского хозяйства, местные исполнительные органы и заготовительные компании, другие компании, которые сегодня не присутствуют здесь, должны составить совместный план действий. Необходимо составить и реализовать очень широкую и детальную дорожную карту на 2020 год. В этом случае хлопководство в Азербайджане будет развиваться более высокими темпами и приносить пользу как людям, занятым в данной отрасли, так и государству", - сказал глава государства.

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