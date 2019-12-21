Эльмар Мамедъяров принял главу азербайджанского представительства МККК

21 декабря 2019 01:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял руководителя азербайджанского представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) Элену Аймоне Сессеру, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества между Азербайджаном и МККК, а также обменялись мнениями о деятельности и перспективах развития отношений в этих рамках.

Элена Аймоне Сессера представила подробную информацию о гуманитарных проектах, осуществляемых МККК, и поблагодарила страну за благоприятные условия и отметила заинтересованность организации в расширении сотрудничества с Азербайджаном.

Мамедъяров отметил, что международному сообществу и в дальнейшем будет оказываться необходимая поддержка в выполнении гуманитарной миссии и добавил, что Азербайджан положительно оценивает деятельность МККК в контексте армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В этой связи министр затронул вопрос освобождения военнопленных и заложников по принципу "всех на всех" и подчеркнул необходимость активизации усилий МККК по решению этой проблемы.

На встрече состоялся обмен мнениями о будущей деятельности международной гуманитарной организации в Азербайджане.

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