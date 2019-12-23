ЦИК: На муниципальных выборах созданы все условия для волеизъявления граждан Азербайджана

БАКУ/Trend/ - На проходящих муниципальных выборах впервые считываются данные удостоверений личности нового поколения, в данной связи сделано все, чтобы не допустить возможных недочетов.
Об этом сказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, сообщает в понедельник Trend.
По его словам, пока никаких жалоб по применению новых удостоверений личности не было.
Панахов добавил, что была осуществлена подготовка избирательных участков к проведению выборов на самом высоком уровне.
Глава ЦИК подчеркнул, что на муниципальных выборах созданы все условия для волеизъявления граждан Азербайджана в соответствии с Конституцией.
Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся муниципальные выборы.
С 08:00 часов избирательные участки открыты для голосования избирателей.
Отметим, что в этом году в муниципальных выборах по 1606 муниципалитетам должны быть избраны 15 156 членов муниципалитетов.
Всего для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов, 13 политических партий выдвинули своих кандидатов.
Выборы проводятся по 118 избирательным округам.
Голосование будет проходить в 5049 избирательных участках.
За муниципальными выборами будут наблюдать 17 иностранных, 52 636 местных наблюдателей.
В связи с проводимыми муниципальными выборами 23 декабря объявлено в Азербайджане нерабочим днем.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)
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