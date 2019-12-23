Избирательная активность на муниципальных выборах в Азербайджане

23 декабря 2019 17:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 17:00 активность избирателей в ходе выборов в Азербайджане составила 30,57 процента.

Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

На 17:00, из 4 972, 356 тысячи избирателей в голосованиях приняли участие 1 520, 133 тысячи (30,57%) избирателей.

Напомним, что сегодня в Азербайджане проводятся муниципальные выборы. В ходе процесса по 1606 муниципалитетам должны быть избраны 15 156 членов муниципалитетов.

Всего для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов, 13 партий выдвинули своих кандидатов.

Голосование проходит на 5049 избирательных участках по 118 избирательным округам.

За муниципальными выборами наблюдают 17 иностранных, 52 636 местных наблюдателей.

В связи с проводимыми муниципальными выборами 23 декабря объявлено в Азербайджане нерабочим днем.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )

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