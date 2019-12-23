Наблюдатели СНГ распространили заявление в связи с муниципальными выборами в Азербайджане (ФОТО)

23 декабря 2019 20:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Бакинского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников Межпарламентской ассамблеи СНГ наблюдали за ходов муниципальных выборов в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Организацию, они в качестве местных наблюдателей наблюдали за организацией и проведением голосований примерно на 30 избирательных участках.

На наблюдаемых участках не было зарегистрировано каких-либо нарушений.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Наблюдатели СНГ распространили заявление в связи с муниципальными выборами в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели СНГ распространили заявление в связи с муниципальными выборами в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели СНГ распространили заявление в связи с муниципальными выборами в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели СНГ распространили заявление в связи с муниципальными выборами в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели СНГ распространили заявление в связи с муниципальными выборами в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели СНГ распространили заявление в связи с муниципальными выборами в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели СНГ распространили заявление в связи с муниципальными выборами в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели СНГ распространили заявление в связи с муниципальными выборами в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели СНГ распространили заявление в связи с муниципальными выборами в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели СНГ распространили заявление в связи с муниципальными выборами в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели СНГ распространили заявление в связи с муниципальными выборами в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели СНГ распространили заявление в связи с муниципальными выборами в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели СНГ распространили заявление в связи с муниципальными выборами в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели СНГ распространили заявление в связи с муниципальными выборами в Азербайджане (ФОТО)
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