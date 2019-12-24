Информация со всех участков поступит в ближайшие часы - Мазахир Панахов

БАКУ /Trend/ - Информация со всех участков поступит в ближайшие часы и мы предоставим эту информацию общественности.

Об этом, как передает Trend, сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на пресс-конференции, посвященной муниципальным выборам, прошедвшим 23 декабря в Азербайджане.

Панахов отметил, что выборы состоялись по всем 1606 муниципалитетам. "Поступила информация из 4556 участков, а это - участки 1475 муниципалитетов. С 375 муниципалитетов поступила вся информация", - сказал он.

Председатель ЦИК добавил, что на "горячую линию" поступило 220 обращений. "В связи со списками избирателей и с адресами участков поступило 90 обращений, еще 130 обращений поступили в связи правовыми вопросами. Всего посредством веб-камер зарегистрировано 282 627 просмотров, что свидетельствует об интересе к выборам", - сказал Панахов.

Отметим, что 23 декабря в Азербайджане прошли муниципальные выборы. Активность избирателей на выборах составила 33,72 процента. На выборах проголосовали 1 627 064 человека.

В итоге в 1606 муниципалитетов должны быть избраны 15 156 человек.

Всего для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов, 13 партий выдвинули своих кандидатов.

Голосование прошло на 5049 избирательных участках по 118 избирательным округам.

За муниципальными выборами наблюдали 17 иностранных, 52 636 местных наблюдателей.

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