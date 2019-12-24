В адрес Президента Ильхама Алиева поступают поздравления по случаю дня рождения (версия 6)

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БАКУ /Trend/ - Председатель правительства России Дмитрий Медведев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения.

Хотел бы отметить Ваш большой вклад в развитие дружественных и партнерских российско-азербайджанских отношений. При Вашем неизменном внимании укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализуются крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, науке, культуре и других сферах.

Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодного сотрудничества, продвижение новых инициатив и программ в полной мере отвечают интересам России и Азербайджана.

Желаем Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил Президент Кыргызстана Сооранбай Жээнбеков.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения.

Под Вашим руководством Азербайджанская Республика совершает решительные шаги на пути к развитию.

Я верю, что при Вашем содействии дружеские и братские отношения между нашими странами внесут большой вклад в развитие благополучия наших народов в дальнейшем.

С теплотой вспоминаю нашу встречу 14 октября 2019 года в городе Баку и жду Вас с визитом в Кыргызскую Республику.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в государственных делах, а братскому народу Азербайджана – мира и процветания", - говорится в поздравительном послании.

ххх

Поздравление по случаю дня рождения направил Президенту Азербайджана премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

"Сердечно поздравляю Вас с днем рождения и передаю наилучшие пожелания.

Хочу заверить Вас в том, что плодотворные связи, активный политический диалог между нашими странами и дружественные отношения наших народов будут и дальше развиваться и углубляться.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, еще больших успехов на высшем государственном посту, прошу принять мои заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравила сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший Президент Латвийской Республики Вайра Вике-Фрейберга

"Прошу принять мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вам в предстоящие годы крепкого здоровья, прекрасного настроения и успехов во всех делах.

В этот знаменательный день от своего имени и от имени членов Правления Международного центра Низами Гянджеви, в создании которого важную роль сыграли Ваши личные инициативы, хочу выразить Вам сердечную благодарность за постоянную поддержку, оказываемую Вами этой организации. Можете быть уверены в том, что как постоянно растущий успех Бакинских форумов, так и мероприятия высокого уровня, организуемые Международным центром Низами Гянджеви, и впредь будут способствовать повышению авторитета Азербайджана как очень важной страны, а также приобретению им новых друзей и партнеров в мире.

Господин Президент, прошу принять мои заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравительном послании.

ххх

Поздравление по случаю дня рождения направил Президенту Азербайджана также бывший Президент Румынии Эмиль Константинеску.

"Искренне поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья и успехов.

Пользуясь этой приятной возможностью, также хочу выразить Вам искреннюю признательность за постоянную поддержку Международного центра Низами Гянджеви с момента его создания. Благодаря Вашему лидерству Международный центр Низами Гянджеви в последние годы превратился в одну из известных структур мира. Я твердо убежден, что под Вашим покровительством Международный центр Низами Гянджеви и впредь будет развиваться, продолжит усилия по достижению на национальном и международном уровнях таких целей, как поощрение мира и взаимопонимания, а также развитие посредством образования культурного, этнического и религиозного самосознания молодого поколения.

Особенно высоко ценю проводимый под Вашим патронатом Глобальный Бакинский форум. Я принимал участие во всех этих форумах. Этот Форум - хорошая возможность для того, чтобы собрать вместе лауреатов Нобелевской премии мира, авторитетных деятелей науки и культуры, демократичных политических лидеров и представителей молодого поколения. С нетерпением жду участия в предстоящих в Азербайджане очередных важных мероприятиях.

Прошу Вас принять мои заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил бывший Президент Республики Хорватия Иво Йосипович.

"Уважаемый господин Президент!

Позвольте мне поздравить Вас с днем рождения. Как Президент Республики Хорватия (2010–2015) я имел честь встречаться с Вами в Баку и Загребе. Между нашими странами с давних времен существовали очень хорошие отношения и сотрудничество. Сейчас я как бывший Президент являюсь членом очень важной организации - Международного центра Низами Гянджеви, поощряющего международное сотрудничество и развитие. Благодаря Вашей высокой поддержке Международный центр Низами Гянджеви играет важную роль на международной арене. Поскольку я долгие годы следил за успехами Азербайджана, могу сказать, что развитие Вашей прекрасной страны действительно восхищает меня. Это развитие стало возможным благодаря Вашему мудрому руководству.

Уважаемый господин Президент, надеюсь, что Вы еще долгие годы будете руководить своей страной. Желаю Вам и Вашей семье счастья, здоровья, а Вашей стране - еще больших успехов. С днем рождения", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои сердечные поздравления по случаю дня Вашего рождения.

Ваш плодотворный труд на благо Отечества, деловые и личные качества, умение эффективно решать сложные задачи снискали Вам заслуженное общественное признание и авторитет.

В родном Азербайджане и далеко за его пределами Вас знают как компетентного и ответственного лидера, умеющего определять приоритетные направления социально-экономической политики страны, отдающего все свои знания и опыт реализации широкомасштабных программ, направленных на процветания Азербайджанской Республики и повышение благосостояния ее населения.

Пользуясь столь приятным случаем, выражаю искреннюю признательность за Ваше неизменное внимание к интеграционным процессам на пространстве СНГ.

Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и успехов в Вашей многогранной государственной деятельности", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил глава Республики Дагестан Российской Федерации Владимир Васильев.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Позвольте поздравить Вас с днем рождения.

Своей мудростью и волей Вы внесли выдающийся вклад в строительство сильного и процветающего Азербайджанского государства, стали признанным лидером своего народа, оправдав его высокое доверие.

Вы многое сделали для укрепления авторитета Азербайджанской Республики в мире, способствовали дальнейшему развитию исторически сложившихся дружественных связей с Россией, расширению диалога и взаимного уважения между нашими братскими народами.

Примите, уважаемый Ильхам Гейдарович, пожелания крепкого здоровья и новых успехов в созидательном труде, мира, благополучия и процветания азербайджанскому народу", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравили генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Айдын Джафаров и генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

От имени Совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Благодаря Вам Азербайджанская Республика добилась значительных успехов в политическом, экономическом и социальном развитии, существенно увеличила международные контакты, укрепила свою роль в решении актуальных вопросов общемировой и региональной повестки дня.

Парламентарии Содружества Независимых Государств знают Вас как настоящего лидера своей страны, вносящего большой личный вклад в расширение интеграционных процессов на пространстве Содружества и уделяющего особое внимание укреплению стратегического партнерства и дружеских отношений государств-участников СНГ.

Желаем Вам здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Счастья и всего наилучшего Вам и Вашим близким!", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил президент-председатель Правления Публичного акционерного общества "Банк ВТБ" Андрей Костин.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени правления коллектива Банка ВТБ и меня лично примите теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Ваша деятельность на посту Президента Азербайджанской Республики отмечена значимыми достижениями в экономике, социальной сфере и внешней политике, которые последовательно укрепляют государственность и международный авторитет страны, способствуют ее процветанию и благополучию граждан.

В России искренне дорожат добрососедскими, дружескими отношениями с Азербайджанской Республикой, результативным торгово-инвестиционным взаимодействием. Большое значение имеет Ваша личная поддержка расширения сотрудничества российских и азербайджанских предприятий и деловых кругов, комплексных мер по дальнейшей реализации его мощного потенциала.

Высоко ценим участие Государственного нефтяного фонда Азербайджана в капитале ВТБ – системообразующего российского банка. Это важное свидетельство взаимного доверия и стратегического характера российско-азербайджанских двусторонних связей.

Примите, уважаемый Ильхам Гейдарович, пожелания успехов в Вашей напряженной работе на благо народа Азербайджана, крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим близким", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

"Уважаемый господин Президент.

Передаю Вам наилучшие пожелания по случаю дня Вашего рождения. Поздравляю Вас с успехами, достигнутыми Вашей страной, обществом и спортом. За все эти годы Вы доказали, что спорт является приоритетом для Вашей страны, и я высоко оцениваю это. Государственная поддержка развитию спорта и проведению многочисленных международных соревнований в Азербайджане высоко оценивается мировой спортивной общественностью.

Ваше превосходительство, желаю Вам и Вашей семье счастья, здоровья, больших успехов", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил Владимир Сунгоркин - главный редактор газеты "Комсомольская правда".

"Дорогой Ильхам Гейдарович, с днем рождения!

В этот день хотим выразить Вам особую признательность за дружбу и верность добрым традициям, одна из которых – начинать день вместе с "Комсомолкой".

Примите наши искренние поздравления, здоровья и успехов во всем!", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов.

"Уважаемый господин Президент.

От имени генерального секретариата организации ТЮРКСОЙ, Постоянного совета министров культуры тюркоязычных стран и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Благодаря гуманистической и мудрой политике Вашего превосходительства Азербайджанская Республика с каждым годом все больше укрепляет свое достойное место в мире.

Объявление решением Постоянного совета ТЮРКСОЙ 2019 года "Годом Имадеддина Насими" в тюркском мире, популяризация творчества Насими посредством международных мероприятий в странах-членах и различных государствах мира служат развитию нашего культурного единства между ТЮРКСОЙ и Азербайджаном.

Пользуясь случаем, выражаю Вам глубокую признательность за внимание и поддержку, которые Вы всегда оказываете деятельности ТЮРКСОЙ, в этот знаменательный день желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в высшей государственной деятельности", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравила председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите самые теплые поздравления с днем рождения.

Вас знают как опытного государственного деятеля, работающего на благо своего народа. Под Вашим руководством Азербайджан добился впечатляющих достижений в социально-экономическом развитии, уверенно продвигается по пути прогресса и созидания.

Видим в Вас большого друга России, продолжателя курса на укрепление нашего стратегического партнерства, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе и по парламентской линии.

Позвольте пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, успехов в работе на высшем государственном посту, крепкого здоровья и благополучия.

Примите уверения в моем высоком уважении", - говорится в поздравительном послании.

ххх

Поздравление по случаю дня рождения направил главе государства и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Примите мои сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего Дня рождения.

Ваше беззаветное служение Родине по праву снискало Вам искреннее уважение соотечественников, а также весомый авторитет в международном сообществе.

Под Вашим мудрым руководством Азербайджан прошел успешный путь социально-экономического развития и сегодня претворяет в жизнь важные преобразования, направленные на обеспечение устойчивого роста страны и дальнейшее повышение благосостояния народа.

В Казахстане высоко ценят Ваш личный вклад в укрепление уз дружбы и стратегического партнерства между нашими государствами. Уверен, сложившийся между нами доверительный и конструктивный политический диалог будет и впредь способствовать углублению казахско-азербайджанского сотрудничества по всему спектру двусторонней повестки.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, больших успехов в Вашей государственной деятельности на благо братского народа Азербайджана", - говорится в поздравительном письме.

ххх

Председатель Народного собрания Республики Дагестан Российской Федерации Хизри Шихсаидов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Ваш талант руководителя, политическая мудрость и дальновидность, беззаветное служение своей стране и истинные лидерские качества способствуют впечатляющим успехам Азербайджана. Вы достойно продолжаете славные дела Вашего отца, великого сына и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиевича Алиева. Под Вашим руководством Азербайджанская Республика уверенно идет по пути социально-экономических преобразований, направленных на повышение благосостояния граждан.

Дагестанцы признательны Вам за постоянное внимание к вопросам развития братских отношений между нашими народами. Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья и благополучия, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях на благо Азербайджанской Республики", - говорится в поздравлении.

ххх

Бывший Президент Ливанской Республики Амин Жмайель направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

"Ваше превосходительство.

Позвольте передать Вам наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения и пожелать успехов в наступающем году. Надеюсь, что Новый год принесет Вам, Вашей семье и Вашей стране мир и прогресс.

Пользуясь этой приятной возможностью, также хочу заявить, что у меня тесные связи с Азербайджаном. Эти связи еще более укрепились благодаря многочисленным официальным и рабочим визитам в Вашу страну, а также партнерским отношениям между созданным и руководимым мною мозговым центром Masion du Futur, поощряющим демократию и свободу в мире, и Международным центром Низами Гянджеви.

Мы поддерживаем ценности и принципы Вашей страны, направленные на поощрение мира, прогресса и справедливости посредством толерантности, культурного обмена и образования.

Я готов решительно и настойчиво пропагандировать эти ценности и принципы. Надеюсь, что мы продолжим нашу совместную деятельность и сотрудничество на всех уровнях во имя служения общим целям. Да хранит Вас Всевышний", - говорится в поздравлении.

ххх

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, для меня честь пожелать Вашему превосходительству крепкого здоровья, благополучия и успехов в высшей государственной деятельности.

Господин Президент, желаю Вам успехов в достижении целей на благо и во имя прогресса Вашего народа.

Я с нетерпением жду нашего дальнейшего сотрудничества и будущих встреч для укрепления связей между Азербайджаном и Хорватией во многих областях, представляющих взаимный интерес, в частности, в экономической сфере. Считаю, что поощрение более тесного сотрудничества между компаниями Хорватии и Азербайджана, стимулирование интереса к взаимному инвестированию представляют особое значение.

Господин Президент, пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вам глубокое почтение", - говорится в поздравлении.

ххх

Бывший Президент Монтенегро Филип Вуянович направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

"Уважаемый господин Президент,

С большим удовольствием поздравляю Вас с днем рождения, желаю крепкого здоровья и успехов на высшем государственном посту.

Пользуясь этой приятной возможностью, хотел бы отметить, что вспоминать о Вашем незаменимом вкладе в работу во имя укрепления дружбы и партнерства Азербайджана и Монтенегро, интересов и благополучия наших народов, - большая честь для меня. Высоко оценивая сотрудничество с Вами, выражаю уверенность в том, что отношения между Монтенегро и Азербайджаном нашими совместными усилиями будут еще более развиваться и укрепляться.

Пользуясь этой приятной возможностью, хотел бы напомнить о том, что благодаря Вашему мудрому руководству, дальновидности и умению находить рациональные решения Азербайджан сегодня известен как положительный пример во многих сферах общественной жизни.

Ваше превосходительство, желаю Вам успехов на высшем государственном посту и в предстоящие годы, а Вашей семье и азербайджанскому народу – здоровья и счастья.

Господин Президент, прошу Вас принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравлении.

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