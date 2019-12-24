Али Ахмедов: Популярность ПЕА среди граждан все больше возрастает

БАКУ /Trend/ - Популярность партии "Ени Азербайджан" среди граждан все больше возрастает.

Об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает во вторник Trend.

Ахмедов отметил, что накануне в Азербайджане прошли очередные муниципальные выборы, в которых участвовала и ПЕА. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила предварительные результаты выборов.

"Основываясь на наших наблюдениях на избирательных участках, могу сказать, что кандидаты от ПЕА получили поддержку большинства избирателей на муниципальных выборах. Реализация крупных социальных проектов, инициируемых Президентом Азербайджана для улучшения благосостояния народа, высоко оценивается гражданами, и повышает популярность ПЕА», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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