Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономического развития России (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономического развития России, сопредседателем российско-азербайджанской межправительственной экономической комиссии Максимом Орешкиным, сообщает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Максим Орешкин вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Спасибо большое за внимание. Рад снова вас видеть. Добро пожаловать.

Сегодня мы как бы официально завершаем год нашего сотрудничества, которое было очень эффективным и плодотворным. В этом году удалось добиться, я думаю всего, что мы наметили и в предыдущие годы, и в этом году. Поступательное развитие наших отношений в этом году, конечно же, это очень важный фактор и региональной политики и в целом установки в нашем регионе. Поэтому мы уверены, что и в следующем году будем успешно сотрудничать, те планы, которые наметили и проекты, которые запустили, будут реализованы. Точно также как в рамках вашего предыдущего визита был открыт крупный фармацевтический завод и заложена основа нового завода, уже машиностроительного. И конечно же, символично, что завершаем год сотрудничества открытием моста, который связывает наши две страны. Это считаю очень знаковым событием. Потому что все годы и советского периода, и постсоветского Россию и Азербайджан связывал только один мост, хотя его и мостом толком назвать нельзя, который уже давно изжил себя. Поэтому новый мост – это новые ворота для бизнеса, для сотрудничества, для взаимовыгодного международного сотрудничества, для транспортного коридора. Так что очень символично, что год завершается именно таким знаковым событием.

В течение года очень много было знаковых событий. - и мои встречи с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным и с другими руководителями России, визиты официальных делегаций, экономическое и гуманитарное сотрудничество. В следующем году также очень много важных мероприятий, среди которых и культурный форум в Санкт-Петербурге, где Азербайджан будет представлен в качестве основного гостя. Это очень почетная миссия. Мы благодарны российской стороне за то, что именно наша страна была выбрана в таком почетном качестве. Ну и подготовка к этому событию уже начнется в самое ближайшее время.

Так что еще раз хотел бы вас поприветствовать. Рад, что мы часто встречаемся. Причиной тому очень много мероприятий и практического характера, и церемониального характера. Так что еще раз рад вас видеть и желаю вам в новом году успехов и дружественной России новых побед.

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Министр экономического развития России Максим Орешкин сказал:

- Спасибо большое, уважаемый Ильхам Гейдарович. Я и мои коллеги еще раз поздравляем Вас с днем рождения. Сегодня очень прекрасный день. Мы ехали - туман был, но сейчас проходили под куполом голубое небо, очень хороший знак.

Мы рады каждый раз приезжать в Азербайджане. Действительно у нас сейчас все больше и больше проектов, которые уже реализуются, доходят до логического завершения. Это очень здорово. Потому с каждым таким проектом наши страны становятся ближе. У нас активнее растет экономика и людям становится лучше. Поэтому на эти направления мы и нацелены, и работаем. Постоянно шаг за шагом стараемся придумывать новые проекты, которые действительно помогают нам продвигаться. Например сейчас с коллегами как раз обсуждали еще одну историю, связанную с финансовым вопросом. Посмотреть, может быть поработать. Есть в России такая платежная система «Мир». Наши турецкие коллеги допустили до своего рынка. Очень удобно для российских туристов, которые приезжают. Вы нам поставили такую задачу развивать туристические обмены. Мы стремимся к миллионному показателю. Действительно от того, насколько будет проще, удобнее туристам приезжать и ездить между нашими странами, тем больше туристический поток будет. Мы с коллегами договорились проработать этот вопрос, чтобы посмотреть, насколько система применима здесь в Азербайджане. Поэтому готовы поработать дальше активно.

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