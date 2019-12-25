Сахиба Гафарова: 2019 год был знаменательным для Азербайджана

БАКУ/Trend/ - 2019 год был насыщен знаменательными событиями для Азербайджана, были достигнуты серьезные достижения во всех областях. Успешная внутренняя и внешняя политика, осуществляемая под руководством Президента Ильхама Алиева, обеспечила рост мощи нашей страны, сказала в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) и глава азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее "Евронест" Сахиба Гафарова.

Депутат отметила, что в этом году внешняя политика страны добилась значительных успехов. По ее словам, в этом году Азербайджан посетили более 40 глав государств и правительств, как в международных, так и в двусторонних форматах, что является очень важным показателем. Этот факт свидетельствует об эффективности внешней политики Азербайджана, а также о высоком международном авторитете нашей страны.

Депутат напомнила, что Президент Ильхам Алиев в обширном интервью местным журналистам 23 декабря отметил, что текущий год был успешным в области внешней политики, добавив, что в 2019 году наши отношения с традиционными партнерами поднялись на более высокий уровень, было осуществлено много совместных инициатив и достигнуто много важных соглашений. Отметив, что в Азербайджане очень гибкая, продуманная внешняя политика, глава государства отметил, что все вопросы, касающиеся внешней политики, находятся в сфере особого внимания.

Депутат также сказала, что в 2019 году в Азербайджане проводились важные международные мероприятия и встречи: «Как вам известно, наша страна отличается своей стабильностью, а также известна как пространство для международного диалога и сотрудничества. В то же время Азербайджан, являясь прагматичным государством, осуществляет внешнюю политику на основе международного права, он признан надежным партнером в мире. Азербайджан постоянно развивается, как результат - принимаются решения о проведении престижных международных мероприятий в нашей стране. В этом году в нашей столице состоялось много важных международных форумов, таких как Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Саммит Движения неприсоединения. XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку отражает растущую позицию и влияние Азербайджана в мире, являясь важным политическим событием в истории его независимости. Азербайджан будет председательствовать в этой организации ближайшие три года. Это вторая по величине международная организация в мире после ООН. Играя активную роль в этой организации, Азербайджан вносит свой вклад в деятельность Движения неприсоединения, что позволяет ему более эффективно отстаивать свои внешнеполитические интересы».

С.Гафарова, отметив твердую позицию Азербайджана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, подчеркнула что весь мир признает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана: "Когда мы вступили в ООН как независимая страна, территориальная целостность Азербайджана уже была признана на международном уровне. Следовательно, с точки зрения как исторической справедливости, так и международного права, Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана и урегулирование конфликта должно основываться на этих принципах. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена.

Армения пытается сорвать переговорный процесс, занимая неконструктивную позицию в отношении урегулирования конфликта. Это полностью противоречит международному праву и четко отражает суть оккупационной политики Армении. В переговорах позиция Азербайджана не меняется, и не изменится», - подытожила Гафарова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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