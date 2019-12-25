По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)

25 декабря 2019 17:06 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Фонд Гейдара Алиева по случаю 31 декабря - Дня Солидарности азербайджанцев всего мира и наступающего Нового года приступил к раздаче по республике праздничных гостинцев семьям, получающим адресную государственную социальную помощь.

Как сообщает в среду Trend, в рамках проекта, осуществляемого по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева - Мехрибан Алиевой, сотрудники Фонда и волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие" с 21 декабря доставляют малообеспеченным семьям по республике праздничные гостинцы.

Праздничные гостинцы, состоящие из различных продуктов питания, будут переданы семьям, получающим адресную государственную социальную помощь, по всем районам и городам страны до 28 декабря.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
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