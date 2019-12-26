В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Председатель правления Дома дружбы и культурных связей Грузии и Азербайджана Георгий Струа направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

"Ваше превосходительство.

Считаю своим приятным долгом от имени Правления Дома дружбы и культурных связей Грузии и Азербайджана и от себя лично поздравить Вас, Вашу семью и весь братский азербайджанской народ с Вашим днем рождения.

Желаем Вам несокрушимого здоровья, бодрости и неутомимости в Вашей сложной и благородной деятельности во благо процветания Азербайджанского государства и развития братских грузино-азербайджанских отношений.", - говорится в поздравительном послании.

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Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства проректор по учебной работе от Грузии Международного украинско-грузинского научного и образовательного института Махмуд Камалоглу.

"Уважаемый господин Президент.

За годы Вашего руководства Азербайджаном, обладающим очень древней и богатой историей, наша страна, стремительно развиваясь, превратилась в одно из передовых государств мира. Это стало возможным в результате Вашей неустанной деятельности.

Мы – живущие в Грузии азербайджанцы очень внимательно следим за всеми политическими, экономическими и культурными процессами, происходящими на нашей исторической Родине. В частности, очень высоко ценим Вашу решимость, проявленную в урегулировании мирным путем армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, являющегося самой болезненной проблемой нашего народа. Верим, что Ваши усилия не пройдут даром, правда и справедливость в скором времени восстановятся, наши земли будут освобождены от оккупации.

Уважаемый Президент, Вы, продолжая заложенную великим лидером Гейдаром Алиевым традицию, наряду с азербайджанцами, живущими в Азербайджане, всегда заботитесь и о наших соотечественниках, живущих за пределами страны. В частности, наши соотечественники с благодарностью встречают Вашу постоянную заботу и внимание об азербайджанцах, живущих в Грузии, каждый Ваш успех дарит нам очень большую радость.

Пользуясь этой приятной возможностью, от имени азербайджанских ученых и представителей интеллигенции, живущих в Грузии, искренне поздравляю Вас по случаю Вашего дня рождения, желаю Вам долгих лет жизни, здоровья и успехов на пути развития нашего родного Азербайджана.", - говорится в поздравительном письме.

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С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил сопредседатель Глобального общества Международного центра Низами Гянджеви, председатель группы «Kingold» в Китайской Народной Республике Чау Чак Винг.

"Ваше превосходительство, господин Ильхам Алиев.

Передаю Вам мои самые добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вам здоровья и счастья, а Вашей стране – благополучия.

Как сопредседателю Глобального общества Международного центра Низами Гянджеви, для меня честь поддерживать деятельность этой организации и принимать участие в ее мероприятиях. Я верю, что с Вашей большой поддержкой и покровительством Международный центр Низами Гянджеви сыграет еще более активную роль в поощрении диалога и понимания между культурами и внесет еще больший вклад в решение проблем, с которыми сталкивается современный мир.

Разрешите пожелать Вам от Всевышнего, как говорится в одной китайской поговорке, глубокого подобно океану счастья и долголетия гор.", - говорится в поздравительном послании.

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Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев.

"Уважаемый господин Президент.

От имени Совета сотрудничества тюркоязычных государств и лично от своего имени сердечно поздравляю Вас по случаю дня Вашего рождения, прошу принять мои наилучшие пожелания.

Благодаря Вашему лидерству и мудрой политике Азербайджанская Республика, будучи самой развитой страной региона, еще больше укрепляет свой авторитет среди государств мира.

Кроме того, с удовлетворением подчеркиваю Вашу постоянную поддержку Тюркскому совету. Успешные результаты VII Саммита Тюркского совета, проведенного в Баку под Вашим председательством, создали почву для перехода нашей организации на качественно новый уровень и превращения ее в более привлекательную платформу в региональной плоскости.

Ваше превосходительство, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья и новых успехов в многогранной высшей государственной деятельности.", - говорится в поздравлении.

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С днем рождения главу азербайджанского государства поздравил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

От имени коллектива Информационного агентства России ТАСС и от меня лично примите самые теплые поздравления по случаю дня Вашего рождения.

В интервью ТАСС Вы как-то сказали, что устойчивое развитие государства возможно только если правильно спланировать шаги.

Современные успехи Азербайджана, укрепление его социально-экономического потенциала и международного авторитета – то результат последовательных шагов, которые Вы предпринимаете во внутренней и внешней политике. Ваши твердость и энергичность, воля решительного руководителя позволили мобилизовать богатый духовный и творческий потенциал народа Азербайджана, который всегда был решающей силой побед страны.

Для граждан республики вы стали примером самоотверженного служения обществу.

В своей работе ТАСС уделяет важное внимание освещению событий из жизни Азербайджана. Рассчитываю, что наше информационное сотрудничество получит новое качественное продолжение.

В этот праздничный день примите самые искренние пожелания мира и добра, здоровья и благополучия, новых успехов в Ваших начинаниях!", - говорится в поздравительном письме.

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Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства 9-й генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества, член Международного центра Низами Гянджеви Экмеледдин Ихсаноглу.

"Уважаемый Президент.

Желаю Вашему превосходительству и Вашей уважаемой супруге здоровья, благополучия и долгих лет жизни по случаю дня Вашего рождения.

В связи с этим желаю дорогому азербайджанскому народу еще более прекрасного и процветающего будущего под Вашим руководством, дальнейших успехов Международному центру Низами Гянджеви, который осуществляет успешную деятельность под Вашим покровительством.

Выражаю Вам искреннее почтение, прошу принять мои наилучшие пожелания.", - говорится в поздравительном послании.

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С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил бывший премьер-министр Венгрии, член Международного центра Низами Гянджеви Петер Медьеши.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю крепкого здоровья, успехов и счастья.

Высоко ценю приверженность и усилия, демонстрируемые Вами в превращении Вашей страны в край толерантности. Ваша поддержка сосуществования представителей различных наций и религий в условиях мира и дружбы и поощрение этого являются прекрасным примером для стран мира. Вы действительно являетесь достойным преемником интеллектуального наследия и мышления Низами Гянджеви.

Прошу принять самые искренние пожелания Вам и Вашей семье", - говорится в поздравлении.

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Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства бывший премьер-министр Израиля (1999-2001), член Международного центра Низами Гянджеви Эхуд Барак.

"Ваше превосходительство, уважаемый Президент Ильхам Алиев.

Поздравляю Вас с днем рождения, желаю долгих лет жизни, крепкого здоровья и благополучной жизни.

Как государственный деятель, Вы взяли на себя такую важную миссию, как вести вперед свой народ, добиться мира и свободы, являющихся основополагающими ценностями человечества.

Пользуясь случаем, хотел бы сердечно поздравить Вас с успехами, достигнутыми Международным центром Низами Гянджеви в мировом масштабе.

Пусть всемогущий Аллах хранит Вас, Вашу семью и великий азербайджанский народ", - говорится в поздравлении.

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С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил бывший премьер-министр Пакистана (2004-2007), члена Международного центра Низами Гянджеви Шаукат Азиз.

"Уважаемый господин Президент.

Для меня честь поздравить Ваше превосходительство с днем рождения.

Быть членом Международного центра Низами Гянджеви – большая гордость. Центр играет важную роль в поощрении мира, прогресса и благосостояния. Мир нуждается в таких лидерах, как Вы, поддерживающих создание новых возможностей для улучшения уровня жизни, образования людей, прогресса и развития.

Ваше превосходительство, Вы являетесь символом мира, толерантности и широкого мышления.

Мы гордимся тем, что являемся участниками Ваших благородных инициатив, желаем Вам постоянных успехов", - говорится в поздравлении.

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Поздравление по случаю дня рождения направили главе азербайджанского государства члены Международного центра Низами Гянджеви - бывший Президент Украины Виктор Ющенко и его супруга Катерина Ющенко.

"Ваше превосходительство.

Наша семья передает Вам наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Пусть все годы Вашей жизни запомнятся событиями, полными радости и успехов. Да ниспошлет Аллах крепкого здоровья Вам и каждому члену Вашей семьи.

С днем рождения!", - говорится в поздравлении.

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Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства бывший Президента Республики Болгария (2012-2017), член Попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви Росен Плевнелиев.

"Уважаемый господин Президент,

Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю дня Вашего рождения. Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей ответственной государственной деятельности.

Как член правления Международного центра Низами Гянджеви хотел бы выразить Вам признательность за незаменимую поддержку и верность миссии организации. При Вашем покровительстве Международный центр Низами Гянджеви завоевал большой авторитет в мире. Центр, ставший международным институтом, имеющим важное значение на политической арене, является лучшим послом Азербайджана в мире.

В преддверии вступления мира в период нестабильности и неурядиц такая благородная миссия организации, как поощрение мира, толерантности, диалога и взаимопонимания, имеет еще большее значение, чем когда-либо. Мы вместе продолжим поддерживать такие важные для наших детей ценности как мир, толерантность и понимание.

Прошу Вас принять мое высочайшее почтение к Вам", - говорится в поздравлении.

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С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил член Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович.

"Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, выражаю наилучшие пожелания.

Верю, что дружественные связи и вызывающее взаимный интерес сотрудничество между Боснией и Герцеговиной и Азербайджанской Республикой в различных сферах и впредь будут развиваться и расширяться.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в деятельности", - говорится в поздравлении.

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Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства бывший Президент Молдовы Петр Лучинский.

"Уважаемый господин Президент.

45 лет назад установились дружеские отношения с Гейдаром Алиевым. В его время Азербайджан прошел очень славный путь своего развития. Были заложены основы дальнейшего процветания Азербайджана.

С огромной радостью хочу отметить, что продолжением этой деятельности стал его сын, нынешний Президент Ильхам Алиев. В его время Азербайджан стал развитым государством и влиятельной силой не только в регионе, но и в мире. Один из лучших примеров, который есть – это быстрорастущая деятельность и влияние Международного центра Низами Гянджеви.

Сердечно поздравляю с днем рождения и желаю здоровья и сил вести дальше Азербайджан по пути процветания", - говорится в поздравлении.

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С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николай Рыжков.

"Многоуважаемый господин Президент.

Примите мои самые теплые и искренние поздравления с днем рождения.

Ваша политическая мудрость и большой жизненный опыт, глубокие знания, талант руководителя и государственного деятеля снискали Вам заслуженное уважение не только в Азербайджанской Республике, но и во всем мире.

Пользуясь случаем, позвольте еще раз поблагодарить Вас за Вашу помощь и поддержку в решении важнейших вопросов по сохранению памяти о тех героических и трагических страницах, которые вписала в историю наших народов Великая Отечественная война.

От всей души желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья и благополучия, новых успехов в Вашей плодотворной деятельности во имя процветания Азербайджана, укрепления дружбы и сотрудничества между народами наших государств", - говорится в поздравлении.

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