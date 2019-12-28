Азербайджан может стать эксклюзивным поставщиком энергоресурсов из прикаспийского региона

БАКУ/Trend/ - Азербайджан – самое устойчивое государство среди стран-членов ГУАМ и в случае полноценной реанимации данной организации, Азербайджан будет играть в ней ведущую роль.

Об этом заявил Trend ведущий российский аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов, комментируя возможности, которые откроются для Азербайджана в 2020 году, в период председательства страны в данной организации.

По мнению российского аналитика, значение Азербайджана для ГУАМ огромно.

«Чтобы стать ключевым ближневосточным хабом во всех смыслах этого слова, необходимо быть по-настоящему нейтральной стороной. До сих пор Азербайджану это отлично удается, чего только стоит участие в Движении неприсоединения. С другой стороны, деятельность ГУАМ до сих пор политически нейтральной не назовешь, в связи с чем, формат участия в нем должен быть осторожно взвешен.Сейчас ГУАМ пытаются трансформировать в экономическую структуру, цель которой – организация зоны свободной торговли между Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой, поэтому как мне кажется, организация может быть интересна для Азербайджана тем, что страна получит возможность стать практически эксклюзивным поставщиком энергоресурсов из прикаспийского региона для других стран-членов ГУАМ. Азербайджан обладает необходимой для этого инфраструктурой. На мой взгляд, это только усилит позиции страны в регионе, а значит и ее политическое влияние. Другим странам прикаспийского региона, в первую очередь Туркменистану и Ирану, это тоже может быть интересно, так как они получат для себя новые рынки сбыта», - заявил Пятибратов.

По оценкам российского аналитика, ГУАМ есть, что предложить Азербайджану, если организация целиком сконцентрируется на экономическом сотрудничестве.

Отметим, что страны-члены Организации за демократию и экономическое развитие (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова - ГУАМ) на заседании в Киеве договорились усилить сотрудничество по зоне свободной торговли (ЗСТ) и созданию транспортного коридора.

Известно, что страны участники данной организации условились фокусироваться на углублении экономического сотрудничества, в частности в вопросе создания зоны свободной торговли, предполагающей отсутствие торговых границ и барьеров, а также создание транспортного коридора, способного стать эффективным торговым путем, для роста товарооборота между странами.

Начало сотрудничеству Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии в рамках ГУАМ было положено на встрече президентов указанных стран 10 октября 1997 года в Страсбурге, в ходе саммита Совета Европы. Тогда же было принято официальное коммюнике о признании союза ГУАМ со статусом «консультативный форум». В апреле 1999 года к форуму присоединился Узбекистан.

( Автор: Матанат Насибова)

(Твиттер: @MatanatNasibova)

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