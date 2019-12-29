Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - 29 декабря в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку сданы в эксплуатацию реконструированные подстанция «Мушфиг» мощностью 220/110/10 кВ и подстанция "Забрат" мощностью 110/35/10 кВ Открытого акционерного общества "Азерэнержи".

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

Президент ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев проинформировал главу государства о проведенной работе.

Было отмечено, что с сентября 2018 года начался качественно новый этап реформ в энергетической системе нашей страны, с учетом заключения местных и зарубежных специалистов подготовлена совершенная Реабилитационная программа, которая немедленно стала исполняться. Основная цель осуществления данной программы - восстановление потерянных мощностей, обеспечение надежности, устойчивости и развития энергосистемы. На сегодняшний день из 800 мегаватт потерянных мощностей восстановлено уже 400 мегаватт.

Подчеркивалось, что ОАО «Азерэнержи» осуществляет строительные, реконструкционные и восстановительные работы на 12 электростанциях и почти 20 подстанциях, имеющих системное значение. Начиная с прошлого года реконструкция уже завершилась на двух из 87 подстанций, а примерно на 20 подстанциях эти меры продолжаются. На уровне самых современных стандартов реконструированы также 220/110/10-киловольтная подстанция «Мушфиг» и 110/35/10-киловольтная подстанция «Забрат». Благодаря ряду принятых мер обеспечены устойчивость, надежность и безопасность подстанций «Мушфиг» и «Забрат».

Президент Ильхам Алиев ввел в действие подстанцию «Мушфиг».

Отметим, что широкомасштабные реформы, осуществляемые в нашей республике под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, полностью охватили и энергетический сектор. Успешно реализуется очередной этап коренных реформ в электроэнергетическом хозяйстве Азербайджана, широкий размах получили последовательные и комплексные меры по обеспечению надежности энергетической системы и созданию совершенной инфраструктуры в этой области. В последние годы, наряду с открытием многочисленных новых и восстановлением действующих электростанций и подстанций, реализованы очень важные проекты в области возобновляемой энергии. Все это свидетельствует о том, что в настоящее время в нашей стране придается особое значение развитию энергетического сектора, укреплению его материально-технической базы. В результате проделанной работы Азербайджан сегодня не только полностью обеспечивает внутренние энергетические потребности, но и экспортирует электроэнергию. Эта работа служит укреплению экономического потенциала нашей страны в целом, а также характеризуется как показатель успешных результатов осуществляемой в Азербайджане социально-экономической политики. За минувший период электроэнергетическая система нашей республики неузнаваемо изменилась, все меры по реконструкции реализованы с учетом перспективы. В результате последовательных и целенаправленных усилий, наряду со столицей, в короткий срок достигнут большой прогресс и в регионах республики. Эти меры позволили основательно улучшить энергоснабжение, применять самые современные технологии и оборудование, снизить нагрузку в электрических сетях и минимизировать технические потери. Современные энергетические установки и новые мощности, созданные в рамках реконструкции, охватывающей самые отдаленные населенные пункты, кардинально отличаются от предыдущих не только по внешнему виду, но и превосходящим техническим параметрам. Развитие ненефтяного сектора, сельского хозяйства во всех регионах нашей страны, а также индустриализация находятся в центре внимания, поэтому важнейшими приоритетами являются и коренное совершенствование энергетического комплекса в соответствии с велением времени.

Глава государства был проинформирован о реконструкции, проведенной на 110/35/10-киловольтной подстанции «Забрат».

Было отмечено, что мощность энергетической установки доведена до 160 мегавольтампер.

Президент Ильхам Алиев с подстанции «Муфвиг» посредством системы диспетчерского управления SCADA ввел в действие и подстанцию «Забрат».

Затем главе государства была преподнесена книга «Электроэнергетика Азербайджана», посвященная 120-летию формирования электроэнергетического комплекса Азербайджана и 90-летию создания распределительной электрической сети.

В заключение была сделана фотография на память.

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