В Бакинском филиале МГУ имени М.В.Ломоносова прошел традиционный красочный новогодний вечер (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В филиале Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в Баку прошел традиционный новогодний праздничный вечер, сообщает Trend.

Новый год – замечательный праздник, который ждут взрослые и дети, это время надежды и хорошего настроения, исполнения желаний и задумки новых планов, это особая атмосфера, которая дышит волшебством. Такие минуты всегда хочется разделить с самыми близкими. Поэтому студенты и преподаватели Бакинского филиала МГУ собрались вместе, чтобы дружной семьей отметить наступающий 2020-й год. Молодые, красивые и счастливые студенты, и по – отечески и с материнской любовью опекающие их преподаватели, с удовольствием вместе фотографировались у праздничной ёлки, делали селфи, вели интересные беседы за праздничным столом, желали друг другу счастья и успехов, и конечно же, хорошей учебы, сдачи зачетов и экзаменов, а старшекурсникам - получения дипломов, который признается во всем мире. Под музыку популярного исполнителя Фуада Мусаева и группы FM JAZZ BAND была создана атмосфера большого красочного праздника.

Конечно, в этот день, Бакинский филиал МГУ подводил и своеобразные итоги года, а 2019-й год, как и предыдущие двенадцать лет, оставил свой яркий след в истории одного из лучших вузов страны, был богат на важные события и, самое главное, на успехи студентов и преподавателей.

Студенты и профессорско-преподавательский состав от души поздравили ректора Филиала, вице-президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академика Наргиз Пашаеву с двумя знаменательными событиями в 2019-м году – в марте избранием академиком Российской академии образования (РАО), и в ноябре вручением ордена «Шохрат» за заслуги в развитии образования и науки в Азербайджане.

Также студенты и преподаватели поздравили доктора физико-математических наук, профессора кафедры теории функций и функционального анализа Андрея Шкаликова с избранием членом-корреспондентом Российской академии наук (РАН).

На открытии праздничного вечера ректор филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Баку академик Наргиз Пашаева обратилась к присутствующим с теплыми пожеланиями и поздравлениями с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и наступающим Новым 2020 годом.

«В жизни человека есть два важных, на мой взгляд, фактора – это время и место. Мы сегодня находимся в прекрасном месте, которое придумано человечеством – это университет, и один из красивейших моментов человеческой жизни – встреча Нового года. В канун этого праздника, я бы хотела всем вам пожелать крепкого здоровья, успехов, благополучия, хорошего настроения, трудолюбия, терпения, любви, радости, ощущения красоты и покоя. В этот день я также хочу поблагодарить своих коллег, весь профессорско-преподавательский состав МГУ и Бакинского филиала МГУ за тот вклад, который они вложили за двенадцать лет деятельности нашего университета. Также хочу поблагодарить всех студентов – главных людей нашего вуза, которых мы любим как своих сыновей и дочерей, вкладываем много душевных сил. У Аристотеля есть замечательная фраза «Корни образования горькие, но плоды сладкие», которая очень многое значит. Горькие корни – это ежедневная забота об учебе, усилия над собой, когда, возможно, не хочется заниматься, а больше отдыхать. Но плоды, которые принесут образование, вы поймете годами позже, когда будете знающими людьми. Поэтому цените МГУ, свою молодость, студенческие годы – прекрасную пору человеческой жизни. И всегда помните тех, кто вложил в вас эти знания, чувства единства и дружбы между взрослым и молодым поколением. Известный ливанский философ, художник, поэт и писатель конца 19-начала 20 века Джебран Халиль Джебран очень поэтично выразил одну мысль «Вдохновение всегда будет петь. Вдохновение никогда не будет объяснять». Поэтому еще раз поздравляю вас с праздником, чтобы вы всегда пели, а мы вам меньше объясняли», - сказала ректор Бакинского филиала МГУ Наргиз Пашаева, чьи слова вызвали овации студентов и преподавателей.

Вечер продолжился культурной программой. И какой же Новый год без подарков? Студенты и преподаватели, добившиеся успехов за 2019 год, были отмечены ценными призами. Среди них были…

Команда Филиала – студенты факультета прикладной математики Кямран Аскеров (II курс), Александр Байрамов (III курс) и Ильяс Хыдыров (III курс), которые заняли второе место на Общереспубликанской олимпиаде по информатике среди студентов вузов, посвященной Всемирному дню электросвязи и информационного общества. Подготовкой команды занимался кандидат физико-математических наук, доцент кафедры вычислительной математики Илья Сергеевич Григорьев.

Студентка IV курса физического факультета Нигяр Асадова, принявшая участие в качестве «молодого посла» в Международном Астронавтическом Конгрессе (МАК) (International Astronautical Congress, IAC) в Вашингтоне. Всего «Азеркосмосом», который является ведущим спутниковым оператором на Южном Кавказе, было отобрано шестеро наиболее отличившихся своими знаниями и активностью студентов из различных вузов страны и им был предоставлен уникальный шанс ознакомиться с инновациями и трендами в космической сфере, послушать выступления ведущих специалистов и в целом расширить свое мировоззрение.

Студенты III курса экономического факультета – Шабнам Гулиева, Эллада Бабаева, и Рена Алиева, ставшие победителями студенческого конкурса «AccessBank Tələbələrarası Müsabiqə» (ATM), организованного AccessBank.

Команда Филиала (Сабина Гасанзаде (IV курс), магистранты 1 года обучения по программе «Международный бизнес» - Сабир Джавадов, Надир Маммедли и Александр Плавский), победившая в «Азербайджан Бизнес-Кейс - 2019» (Azerbaijan Business Case Competition-2019) – масштабном межуниверситетском конкурсе для студентов и магистров, получающих образование в области финансов, бизнеса и экономики.

Команда Филиала (Теймур Гусейнов (физический факультет, 4 курс), Микаил Юсубов (физический факультет, 4 курс), Татьяна Елескина (физический факультет, 3 курс), Рамина Аллахвердиев (физический факультет, 2 курс), Ильяс Хыдыров (факультет прикладной математики, 4 курс) и Кямран Аскеров (факультет прикладной математики, 3 курс), принявшая участие в финале национального этапа международного конкурса CanSat - ежегодного студенческого соревнования по сборке и запуску мини-спутников, разработанных на основе стандартного конструктора и с определенными функциями.

Студентка 1-го курса экономического факультета, отделения менеджмент Эсмира Мамедова, завоевавшая золотую медаль на международном турнире по комбат Джиу-Джитсу в городе Алмата (Казахстан).

Илаха Гюльалиева, сотрудник факультета психологии (старший лаборант психофизиологической лаборатории), с проектом под названием «Гендерная психология: особенности мужского и женского поведения», ставшая победителем XI грантового конкурса в категории С (физическое лицо) Фонда молодежи Азербайджанской Республики.

Вечер также запомнился культурной программой, представленной студентами Филиала, и продолжением концертной программы Фуада Мусаева и группы FM JAZZ BAND, завершившись молодежной дискотекой. Празднование наступающего нового года удалось на славу!

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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