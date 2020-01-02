Мазахир Панахов: Все окружные избирательные комиссии должны отвечать на обращение каждого гражданина

БАКУ /Trend/ - Все окружные избирательные комиссии в Азербайджане должны отвечать на обращение каждого гражданина, желающего выдвинуть свою кандидатуру в парламентских выборах.
Как передает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель Комиссии Мазахир Панахов.
По его словам, процесс приема документов в окружных избирательных комиссиях для регистрации кандидата завершится в 18:00 10 января. До этого срока обращение каждого гражданина должно быть рассмотрено.
Отметим, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане назначены на девятое февраля.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев )
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