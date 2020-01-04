К внеочередным выборам в Милли Меджлис будет напечатано свыше 5 млн бюллетеней

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) обсуждались текст, форма, число и порядок изготовления избирательных бюллетеней для внеочередных парламентских выборов, назначенных на 9-е февраля 2020 года.

По этому вопросу информацию предоставила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова, сообщает в субботу Trend.

Вопрос был вынесен на голосование, в результате которого текст, форма, число и порядок изготовления избирательных бюллетеней были утверждены.

В связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис будет напечатано 5 387, 600 тысячи избирательных бюллетеней.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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