Главы СГБ и СВР Азербайджана приняли участие в открытии административного здания Центрального аппарата Национальной разведывательной организации Турции (ФОТО)

7 января 2020 12:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Шестого января 2020 года в Анкаре состоялось торжественное открытие административного здания «Гала» Центрального аппарата Национальной разведывательной организации Турции, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление по связям с общественностью Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и по приглашению главы Национальной разведывательной организации Турции Хакана Фидана делегации во главе с начальником СГБ генерал-лейтенантом Али Нагиевым и начальником Службы внешней разведки (СВР) генерал-лейтенантом Орханом Султановым приняли участие в торжественной церемонии.

В мероприятии принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В торжественной церемонии открытия нового здания участвовали высшее руководство, члены правительства и другие официальные лица Турции.

Во время мероприятия президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с представителями Службы государственной безопасности и Службы внешней разведки Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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  • Главы СГБ и СВР Азербайджана приняли участие в открытии административного здания Центрального аппарата Национальной разведывательной организации Турции (ФОТО)
  • Главы СГБ и СВР Азербайджана приняли участие в открытии административного здания Центрального аппарата Национальной разведывательной организации Турции (ФОТО)
  • Главы СГБ и СВР Азербайджана приняли участие в открытии административного здания Центрального аппарата Национальной разведывательной организации Турции (ФОТО)
  • Главы СГБ и СВР Азербайджана приняли участие в открытии административного здания Центрального аппарата Национальной разведывательной организации Турции (ФОТО)
  • Главы СГБ и СВР Азербайджана приняли участие в открытии административного здания Центрального аппарата Национальной разведывательной организации Турции (ФОТО)
  • Главы СГБ и СВР Азербайджана приняли участие в открытии административного здания Центрального аппарата Национальной разведывательной организации Турции (ФОТО)
  • Главы СГБ и СВР Азербайджана приняли участие в открытии административного здания Центрального аппарата Национальной разведывательной организации Турции (ФОТО)
  • Главы СГБ и СВР Азербайджана приняли участие в открытии административного здания Центрального аппарата Национальной разведывательной организации Турции (ФОТО)
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