Два «сюрприза» для Пашиняна: СНБ Армении о рейтинге горе-политика

БАКУ /Trend/ - Армянские СМИ периодически отмечают неуклонное падение рейтинга премьера страны. Не стал исключением и последний соцопрос, проведенный Службой нацбезопасности (СНБ) этой страны. Буквально накануне новогодних праздников ереванская пресса преподнесла Пашиняну неприятный сюрприз в виде документа, которым был установлен новый рекорд по части падения рейтинга горе-политика.

По данным этого соцопроса, нынешнему премьеру Армении доверяют лишь 19,5 процента респондентов. И, что интересно, согласно источнику, этот показатель практически повторил данные специального опроса, проведенного недавно американской компанией "Gallup".

Накануне армянские СМИ известили о том, что представитель заказчика опроса (то есть правительства) Владимир Карапетян якобы пару дней откладывал представление этих данных премьеру из-за опаски нарваться на гнев последнего.

"Тем временем, именно за эти дни и возникла идея опубликовать так называемый опрос "кооперативного Gallup", чтобы Пашинян поверил в цифры, в которые ему хотелось бы верить. Так что директор, как они говорят, полноправного члена "GALLUP international association" - ООО "Эм Пи Джи" Арам Навасардян 20 и 23 декабря при помощи журналистов представил общественности желаемые итоги проведенного опроса. Но от этого реальность не меняется. Рейтинг 19,5% - это очень тревожный показатель и неприятный подарок в конце года", - написали армянские СМИ.

Таким образом, то, что Пашинян не имеет авторитета в собственной стране, признают и сами армяне, говоря о том, что на место прежнего коррупционера пришел очередной, причем такой же ненасытный чиновник. В этом смысле Армения давно побила рекорды. Разрушенная экономика, огромный перечень проблем социального характера, которые растут изо дня в день, и недовольство масс, которое пока еще не перешло в стадию уличных шествий и погромов. Минувший год запомнится армянскому обществу не только стагнацией во всех сферах экономики, но и расправами в виде санкций по указке нынешнего правительства в отношении экс-руководителей страны.

Если вкратце, то в Армении наложен арест на имущество бывшего президента Сержа Саргсяна, обвиняемого в хищении и растрате в особо крупных размерах. Достоверность этой информации подтвердила специальная следственная служба Армении. Она же сообщила, что наложен арест на имущество других обвиняемых по данному уголовному делу в размере причинённого ущерба, а Саргсян в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Выяснилось, что Саргсян в период с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал хищение бюджетных средств на сумму 489,1 млн драмов (более $1 млн).

С приходом к власти Пашиняна был взят под стражу экс-президент Армении Роберт Кочарян по обвинению в разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

Словом, Пашинян полностью прошелся по экс-коллегам в надежде хоть как-то поднять свой авторитет среди народа. Но, похоже, тщетно.

Своим мнением с Trend в связи со всем этим поделился известный российский эксперт Евгений Михайлов.

"Думаю, ничего удивительного в новости о падении рейтинга Пашиняна нет. Одно дело прийти во власть на волне народного недовольства и обещать процветание, а другое дело - претворить это обещание в жизнь. Разруха в экономике, нерешённые проблемы с соседями, главной из которых является нагорно-карабахская - всё это факторы, которые в итоге приведут Пашиняна к краху.

Если уже сами армяне говорят, что Армения стала проигрывать Азербайджану в том числе и в информационной войне, то это признание полного поражения новой власти. Пашинян не оправдал надежд основных масс населения и перестал быть лидером народного мнения», - сказал Михайлов.

(Автор: Матанат Насибова)

Твиттер: @MatanatNasibova

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.