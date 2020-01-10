В Азербайджане завершается срок подачи документов в ОИК кандидатами в депутаты

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершается срок подачи в окружные избирательные комиссии (ОИК) документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты, в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Кандидат или его уполномоченный представитель, уполномоченный представитель политической партии, блока политических партий должны представить документы, необходимые для регистрации, в сроки с 21 декабря 2019 года до 18:00 10 января 2020 года.

Накануне председатель ЦИК Мазахир Панахов отметил, что несвоевременно представленные документы приниматься не будут.

Кроме того, 10 января завершается подготовка протоколов голосования.

Напомним, что девятого февраля 2020 года в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.