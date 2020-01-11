Фарид Шафиев встретился в Пекине со студентами, изучающими азербайджанский язык

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с визитом в Китае делегация во главе с председателем правления Центра анализа международных отношений Фаридом Шафиевым посетила Пекинский университет иностранных языков.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на Центр, в ходе встречи ректор университета Янг Дан отметил, что Азербайджан является важной для Китая страной.

Он проинформировал делегацию о кафедре азербайджанского языка, действующей в университете, а также в целом о процессе преподавания азербайджанского языка.

Члены делегации ознакомились с работой кафедры, китайские студенты, изучающие в университете азербайджанский язык, были подробно проинформированы о деятельности Центра. Были обсуждены возможности их привлечения к стипендиальным и стажировочным программам Центра.

Фарид Шафиев выступил с докладом о развитии и успехах, достигнутых Азербайджаном.

(Текст: Турал Гараджаев)

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