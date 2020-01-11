В Центральной избирательной комиссии состоялось заседание, посвященное общим итогам муниципальных выборов

11 января 2020 22:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 11 января под председательством Мазахира Панахова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как передает Trend, на заседании был рассмотрен вопрос в связи с общими итогами муниципальных выборов, состоявшихся в Азербайджане 23 декабря 2019 года. Кроме того, на заседании были рассмотрены обращения, поступившие в ЦИК в связи с выборами в Милли Меджлис, назначенные на 9 февраля этого года. Было обсуждено обращение кандидата от Сумгайытского первого избирательного округа номер 41 Мурада Ильгар оглу Рагимли. Члены ЦИК приняли обращение кандидата.

На заседании было отмечено, что муниципальные выборы, прошедшие в соответствии с требованиями законодательства, свободно, справедливо и прозрачно, вписаны в историю нашей страны, как одно из знаменательных событий. Было подчеркнуто, что для проведения выборов на высоком уровне ЦИК и соответствующие государственные структуры уделили особое внимание выполнению обязанностей и полномочий, предусмотренных в Избирательном Кодексе.

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