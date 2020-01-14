Азербайджан принял участие в заседании в штаб-квартире НАТО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 января первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков принял участие в заседании Военного комитета НАТО в формате «Решительная поддержка», которое проходило в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) на уровне начальников генеральных штабов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В ходе заседания обсуждалось текущее состояние миссии «Решительная поддержка», возглавляемой НАТО с целью обучения, поддержки и консультирования, и были приняты соответствующие решения по дальнейшему развитию миссии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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