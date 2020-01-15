Президент Ильхам Алиев: Азербайджан находится в высшей, а Армения – в третьей лиге, и эта разница постепенно будет увеличиваться

БАКУ /Trend/ - Реформы позволят, чтобы наше развитие в дальнейшем было еще более успешным.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заключительной речи на совещании, посвященном итогам 2019 года.

"Проведенные сегодня обсуждения подытоживают проделанную в прошлом году работу, в то же время формируется ясная картина, связанная с работой, которую предстоит выполнить в этом году. Уверен, что нынешний год также будет успешным. Хотел бы выразить отношение еще к одному вопросу. В последнее время, вы тоже это видите, премьер-министр Армении, говоря об "успехах" своей страны, сравнивает Армению с Азербайджаном. Согласно его выводу, Армения опережает Азербайджан по многим параметрам. Сразу хочу сказать, – и нет необходимости доказывать это, - что подобная версия не имеет никаких оснований. Азербайджан с большим отрывом опережает Армению по всем основным параметрам. Для подтверждения этого хочу просто привести несколько событий и озвучить некоторые цифры", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в 2011 году Азербайджан при поддержке 155 стран был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

"То есть, это сам по себе высокий показатель. В первую очередь потому, что мы впервые добились этой высокой, почетной миссии, в то время нашей независимости исполнилось всего 20 лет. С другой стороны, это был один из факторов, непосредственно свидетельствующих о международном авторитете Азербайджана, потому что абсолютное большинство мирового сообщества поверило в нас, оказало нам доверие и проголосовало за нас. Ранее я уже достаточно широко информировал об этом событии. Однако есть вопрос, который всегда остается без внимания, многие об этом не знают. Правда же состоит в том, что в 2011 году до нас свою кандидатуру выдвинула Армения. Но после того, как мы внесли свою кандидатуру, они поразмыслили и увидели, что проиграют нам на 100 процентов, поэтому тихонько, трусливо отозвали свою кандидатуру. Потому что они знали, что в ООН мы с большой разницей одержим победу над ними, и, таким образом, они опозорятся. То есть, эти события, которые произошли 9 лет назад, свидетельствуют о том, насколько различны уважение и вес Армении и Азербайджана на международной арене. Избрание в Совет Безопасности ООН было нашей большой политической и дипломатической победой и, одновременно, большой победой над Арменией", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в 2016 году Армения совершила военную провокацию против мирного азербайджанского населения, в результате которой погибли несколько мирных граждан.

"Среди них были и дети. Азербайджан, проведя в ответ на это успешную контрнаступательную операцию, освободил от оккупантов часть Агдеринского, Физулинского, Джебраильского районов, тысячи гектаров земли, и на этих землях был поднят азербайджанский флаг. Это была наша военная победа. Очередная военная победа была обеспечена в 2018 году. В результате успешной нахчыванской операции более 10 тысяч гектаров территорий были очищены от оккупантов, армянских вооруженных сил, освобождены несколько важных стратегических высот, которые позволяют нам полностью контролировать стратегические коммуникации Армении. Это была наша вторая военная победа", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в рейтинге самых сильных армий мира Азербайджан находится на 52-м, а Армения – на 96-м месте.

"В том числе по воздушным силам Азербайджан занимает 63-е, Армения – 86-е место. По морским силам Азербайджан находится на 67-м месте, в Армении моря нет. По танковым силам Азербайджан занимает 32-е, Армения – 78-е место. Источник – отчет Global Firepower 2019. А теперь обращаю внимание на основные макроэкономические показатели. Итак, в 2019 году валовой внутренний продукт Азербайджана в долларовом эквиваленте составляет 47,6 миллиарда долларов, а в Армении – всего 13 миллиардов долларов. По покупательной способности Азербайджан обладает внутренним продуктом на сумму 187 миллиардов, долларов Армения – 33 миллиарда долларов – в 5,6 раза меньше. Валовой внутренний продукт на душу населения в Азербайджане составляет 4800 долларов, в Армении – 4500 долларов. По покупательной способности валовой внутренний продукт на душу населения в Азербайджане составляет 18 тысяч 600 долларов, в Армении – 11 тысяч долларов. Валютные резервы в Азербайджане составляют 51 миллиард долларов, в Армении – 2 миллиарда долларов, в 25 раз меньше. Внешнеторговый оборот в Азербайджане составляет 33,6 миллиарда долларов, в Армении - 7,4 миллиарда долларов, в 4,5 раза меньше. Экспорт: Азербайджан – 19,6 миллиарда, Армения – 2,4 миллиарда, в 8,1 раза меньше. Положительное сальдо в Азербайджане составляет 6 миллиардов долларов, в Армении отрицательное сальдо – 2,6 миллиарда долларов. Инвестирование – в прошлом году в Азербайджан вложено 13,5 миллиарда долларов, в Армению – 900 миллионов долларов, в 15 раз меньше. Внешний государственный долг - внешний государственный долг Азербайджана составляет 7,9 миллиарда долларов, Армении – 6 миллиардов долларов. В Азербайджане внешний государственный долг составляет 17 процентов валового внутреннего продукта, в Армении - более 40 процентов. Валютные резервы в Азербайджане в 6,4 раза превышают внешний государственный долг, в Армении - внешний государственный долг в 2,3 раза больше валютных резервов. Внешний долг на душу населения в Азербайджане составляет 799 долларов, в Армении – 1900 долларов", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства привел данные по заработной плате и пенсиям.

"Таким образом, в декабре 2019 года средняя заработная плата в Азербайджане составляла 723 маната – 425 долларов, в Армении – 369 долларов. По покупательной способности средней заработной платы Азербайджан занимает второе место в СНГ, Армения – девятое. Минимальная пенсия в Азербайджане составляет 200 манатов, то есть 118 долларов, в Армении – 55 долларов. По минимальной пенсии Азербайджан занимает в СНГ второе, Армения – девятое место. По покупательной способности минимальной пенсии Азербайджан находится на первом, Армения – на десятом, то есть последнем месте в СНГ. Средняя пенсия в Азербайджане составляет 262 маната, то есть 154 доллара, в Армении – 84 доллара. По средней пенсии Азербайджан занимает в СНГ четвертое, Армения – восьмое место. По покупательной способности средней пенсии Азербайджан находится на втором, Армения – на последнем, десятом месте в СНГ. Уровень бедности в Азербайджане составляет 4,8 процента, в Армении – 24 процента, в пять раз выше. В 2019 году семьям шехидов и инвалидам войны в Азербайджане были предоставлены 934 квартиры, в Армении – ноль. В целом, людям из этой категории в Азербайджане предоставлено 7590 квартир, в Армении, насколько я знаю, такой программы не существует. Только в прошлом году людям из этой категории предоставлено 600 автомобилей, в Армении – ноль. В целом, людям из этой категории предоставлено 6750 автомобилей, в Армении – ноль", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства затронул также отчет глобальной конкуренции Давосского всемирного экономического форума.



"Таким образом, хочу представить некоторые цифры за 2019 год. По долгосрочной стратегии властей Азербайджан занимает десятое, Армения – 59-е место в мире. Обеспечение властью политической стабильности – Азербайджан находится на 11-м, Армения – на 58-м месте. Независимость судов - Азербайджан на 39-м месте, Армения - на 67-м. Доверие к органам полиции – Азербайджан занимает 30-е, Армения – 44-е место. Качество дорог - Азербайджан на 27-м месте, Армения - на 91-м. Эффективность железнодорожных услуг – Азербайджан находится на 11-м месте в мире, Армения – на 67-м. Эффективность авиауслуг – Азербайджан занимает 12-е, Армения – 67-е место. По числу пользователей интернета, то есть, по их доле в соответствии с численностью населения в процентах Азербайджан находится на 43-м, Армения – на 77-м месте. По цифровым знаниям среди населения Азербайджан занимает 19-е, Армения – 50-е место. По валовому внутреннему продукту, паритету покупательной способности Азербайджан находится на 69-м, Армения – на 120-м месте", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в 2019 году на чемпионатах мира и Европы Азербайджан завоевал 775 медалей, из них 271 – золотая. Армения завоевала всего 222 медалей, из которых 61 золотая. В 2019 году Азербайджан завоевал на II Европейских играх 28, Армения - 11 медалей. На состоявшемся в 2019 году чемпионате Европы по борьбе Азербайджан завоевал 13 медалей, в том числе 4 золотые, Армения – 3 медали, одну золотую. Переходим к результатам в шахматах, являющихся интеллектуальным видом спорта. В 2019 году Динара Гусейнова, завоевав на чемпионате Европы среди восьмилетних шахматистов золотую медаль, стала чемпионкой Европы. Саадат Баширли и Юсиф Керимли удостоились бронзовых медалей. Аян Аллахвердиева стала чемпионкой Европы среди четырнадцатилетних шахматистов. Наша женская национальная команда, одержав на чемпионате Европы победу над Арменией, стала обладательницей бронзовых медалей. На юношеском чемпионате мира Айдын Сулейманлы стал чемпионом мира среди четырнадцатилетних шахматистов. А Теймур Раджабов стал обладателем кубка мира. На Олимпийских играх 2016 года в Рио Азербайджан завоевал 18 медалей, Армения – всего 4. По количеству медалей Азербайджан занял 14-е место", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что другой важный вопрос заключается в том, что Азербайджан ведет последовательную борьбу с героизацией фашизма, Армения же героизирует фашистов.

"Фашистскому палачу Нжде в центре Еревана возведен 6-метровый памятник. Этот кровавый преступник был арестован СМЕРШем, осужден на 25 лет, умер в тюрьме и не был реабилитирован. В честь такого человека в Ереване установлен памятник, а премьер-министр Армении отождествляет этого палача с Солженицыным и Молотовым. Нжде принадлежит знаменитое изречение: кто умирает за Германию, тот умирает за Армению, и он сказал это во время Второй мировой войны. Это выражение уже отражает его презренную сущность. Поэтому и здесь Азербайджан поддерживает справедливость, а Армения – на стороне злых сил. На основании анализа, проведенного авторитетным печатным органом News & World Report, составлен список самых сильных стран мира. В список включены всего 80 стран, и Азербайджан занимает в этом списке 45-е место среди сильных государств. Армения же вообще туда не входит. По темпам экономического развития мы находимся на 35-м месте в мировом масштабе", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан реализует гигантские проекты мирового значения.

"Среди них - нефтепроводы Баку-Новороссийск, Баку-Супса, Баку-Тбилиси-Джейхан, газопроводы Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP. В этом году будет сдан в эксплуатацию Южный газовый коридор. Сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, и объем грузоперевозок по этой дороге с каждым годом увеличивается. Баку-Тбилиси-Карс является составной частью транспортного коридора Восток-Запад. Мы успешно реализовали данный проект с соседними странами – Турцией и Грузией. С другими нашими соседями – Россией и Ираном - успешно идет работа по коридору Север-Юг, данный коридор, можно сказать, функционирует. Просто предпринимаются очередные шаги для того, чтобы сделать этот коридор более эффективным. Эти гигантские энергетические и транспортные проекты прошли мимо Армении. Это – наши соседи, в то же время, за исключением России, - соседи Армении. То есть, мы наладили отношения с соседями на основе дружбы, сотрудничества, искренности и именно поэтому добились реализации этих проектов. Армения же веками пренебрежительно относится к соседям, пытается что-то урвать у них, претендует на их земли, фальсифицирует историю, фальсифицирует и пытается присвоить исторические памятники. Разница в этом", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что мы изолировали Армению от этих энергетических и транспортных проектов и никогда не скрывали это.

"Еще несколько лет назад я сказал, что мы изолируем Армению от всех важных проектов, реализуемых в регионе с нашим участием, и добились этого, как всегда сдержали свое слово. В результате наших усилий Армения сегодня является политическим, экономическим, инвестиционным, энергетическим и транспортным тупиком. До тех пор, пока они не покинут наши земли, эта ситуация будет продолжаться. Таким образом, если руководство Армении в очередной раз попытается сравнить Армению с Азербайджаном на основе фиктивных данных, пусть хорошо подумает. Потому что, говоря спортивным языком, Азербайджан находится в высшей, а Армения – в третьей лиге, и эта разница постепенно будет увеличиваться. Знаете, раньше я никогда не сравнивал Азербайджан с какой-либо страной. Мы проводим свою работу не для того, чтобы кого-то опередить. Мы проводим ее во имя азербайджанского народа, государства. Я вынужден был представить вам и азербайджанскому народу этот сравнительный анализ просто для того, чтобы разоблачить очередную армянскую ложь. Причем приведенные мною цифры отражают реальность, а цифры, приведенные Арменией, - это очередной миф, очередная ложь", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что сейчас начался 2020 год, начался успешно.

"Могу сказать, что несколько дней назад в Баку были подписаны два проекта, Исполнительный договор с двумя крупными инвесторами. Это – очень важный шаг, направленный на создание возобновляемых видов энергии. Будут построены две крупные электростанции – ветряная и солнечная. Важность данного события в том, что средства будут вложены инвесторами. То есть, это – проявленное к нам доверие, поддержка долгосрочного развития Азербайджана. Производственная мощность двух станций составит 440 мегаватт. Это – очень крупные станции, самые большие в регионе солнечная и ветряная электростанции. Мы и сами создаем возобновляемые виды энергии, была построена станция на 50 мегаватт. В настоящее время завершается проектирование станции на 84 мегаватт, мы сделаем и это. Сегодня доля возобновляемой энергии в нашем энергетическом балансе составляет примерно 17-18 процентов. Согласно нашей долгосрочной стратегии, мы должны довести ее, по меньшей мере, до 30 процентов. Должен также сообщить, что в конкурсе принимали участие 9 компаний. То есть, 9 крупнейших компаний готовы вложить в Азербайджан средства для производства возобновляемой энергии. Просто были выбраны две компании, предложившие более выгодные условия. Но это не означает, что остальные компании остались в стороне, мы приглашаем и их. Пусть они пересмотрят свои предложения, сделают условия более приемлемыми для нас, нашей страны, и, пожалуйста, в Азербайджане для них найдется достаточно места. Слава Аллаху, Азербайджан богат как солнцем, так и ветром, обладает современной энергетической инфраструктурой. И вновь в отчете Давоса Азербайджан занимает второе место в мире по доступности энергии. У нас есть и экспорт, в прошлом году мы экспортировали на сумму более 60 миллионов долларов. Поэтому уверен, что создание возобновляемых видов энергии станет очередной приоритетной отраслью для нас. Поручаю Кабинету Министров рассмотреть предложения компаний, принимавших участие в конкурсе, пригласить их, провести с ними переговоры в индивидуальном порядке, чтобы они реализовали в Азербайджане аналогичный проект. Словом, уверен, что в этом году Азербайджан будет успешно развиваться. В 2020 году Азербайджан станет еще более сильным государством", - сказал Президент Ильхам Алиев..

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