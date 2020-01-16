Дмитрий Солонников: Принятая Европарламентом резолюция является серьезной дипломатической победой Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Принятие Европарламентом резолюции "Об общей политике ЕС в области внешней политики и безопасности", поддерживающей территориальную целостность Азербайджана и обязывающей еврочиновников придерживаться её во внешней политике Евросоюза, действительно является серьезной дипломатической победой Азербайджана.

Об этом сказал Trend российский политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

По мнению политолога, это позволит, опираясь на определенные резолюцией положения, выносить на обсуждение и принимать более конкретные документы по ряду вопросов нагорно-карабахского конфликта, в том числе и прямого действия:

«Оснований для продвижения собственной позиции у азербайджанской стороны теперь станет больше. Это может относиться и к проблемам внутренне перемещенных лиц, пострадавших от нагорно-карабахского конфликта.

Но однозначного принятия соответствующих решений ждать не стоит.

По каждому из вопросов будет организовываться дискуссия со всеми процедурными нюансами и бюрократической казуистикой. Опять же будут включаться и механизмы лоббирования, поддерживаемые различными институтами, аффилированными с армянской стороной».

Что касается позиции отдельных депутатов Европарламента, как считает эксперт, то они традиционно придерживаются собственного представления о правовых параметрах тех или иных международных вопросов, так что здесь питать особых иллюзий не стоит:

«Проголосовавшие против принятия данной резолюции депутаты Европарламента вряд ли сочтут себя скованными её рамками. И это может касаться как распространения альтернативной информации, так и посещения оккупированных территорий Азербайджана по приглашению армянской стороны.

Для отдельных чиновников отдельные сложности возникать могут, но при желании и они могут быть обойдены».

В заключении политолог отметил, принятая резолюция "Об общей политике ЕС в области внешней политики и безопасности", безусловно, является внешнеполитическим успехом Азербайджана, однако это не окончательная победа.

Напомним, что 15 января в Европарламенте завершилось голосование по резолюции "Об общей политике ЕС в области внешней политики и безопасности", в котором большинство депутатов – 454 из 704 участвовавших проголосовали в пользу принятия документа.

Стоит отметить, что в отличие от стандартных резолюций Европарламента, этот документ является доктринальным, то есть обязывает еврочиновников соблюдать его положения во внешней политике Евросоюза, устанавливает приоритеты и основные направления деятельности ЕС в контактах с другими государствами.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

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