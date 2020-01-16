Афлатун Амашов: В день выборов будет функционировать «горячая линия» Совета печати

16 января 2020 12:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Интерес к парламентским выборам, которые будут проведены в Азербайджане девятого февраля, очень большой.

Об этом, выступая на информационной сессии Совета Европы и Центральной избирательной комиссии (ЦИК), организованной в Баку для журналистов на тему «Освещение выборов в медиа», сказал председатель Совета печати (СП) Афлатун Амашов.

По словам Амашова, в день выборов будет функционировать «горячая линия» Совета печати: «В день голосования Совет печати будет осуществлять свою деятельность в нескольких направлениях. Информация, поступающая на «горячую линию», в начале будет передаваться в ЦИК. Проблемы, которые поступили на "горячую линию" на предыдущих выборах, были решены, поэтому мы уверены, что на этих выборах будет также. Члены СП будут участвовать и в мониторингах в регионах страны».

Отметим, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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