Глава Бакинского офиса СЕ поблагодарил Азербайджан за сотрудничество в период выборов

16 января 2020 12:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во всем мире СМИ играют важную роль в проведении свободных и демократических выборов.

Об этом, выступая сегодня на информационной сессии на тему «Освещение выборов в медиа», сказал глава Бакинского офиса Совета Европы (СЕ) Золтан Херньес, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что Совет Европы предоставил странам-членам рекомендации по освещению выборов: "В основном, они связаны с ролью СМИ. Для СМИ должны быть созданы условия для свободной работы".

Херньес добавил, что в освещение избирательного процесса должны быть вовлечены как государственные, так и частные медиа-структуры, и СМИ должны активно участвовать в этом процессе на всех этапах.

По его словам, в период выборов одним из важных вопросов является также обеспечение гендерного равенства: «Гендерное равенство всегда было предметом обсуждения. Его обеспечение представляет большую важность».

Глава Бакинского офиса СЕ выразил признательность азербайджанской стороне, в том числе Администрации Президента Азербайджана, Центральной избирательной комиссии, Совету печати и другим структурам, за сотрудничество в период выборов.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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