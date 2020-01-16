В Азербайджане подготовлена брошюра для кандидатов в депутаты

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта по просвещению в связи с предстоящими парламентскими выборами в Азербайджане Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подготовила "Памятку для кандидатов в депутаты".

Как сообщает в четверг Trend, памятка подготовлена в соответствии с нормативными актами, утвержденными Избирательным кодексом и ЦИК Азербайджана.

В ней собрана информация о правилах выдвижения и регистрации кандидатов, а также об их правах и обязанностях.

С памяткой можно ознакомиться на официальном сайте ЦИК.

Отметим, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут девятого февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.