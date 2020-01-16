Али Асадов поздравил нового премьер-министра России

16 января 2020 20:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину поздравительное письмо, передает в четверг Trend.

"Уважаемый Михаил Владимирович, примите мои искренние поздравления по случаю Вашего назначения председателем правительства Российской Федерации. Вызывает особое удовлетворение высокий уровень азербайджано-российских отношений, основанных на прочных традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим наращивание стратегического партнерства и расширение взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между нашими странами. Азербайджан рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с Россией во всех областях на благо дружественных народов наших стран", - говорится в поздравительном письме.

Премьер-министр Али Асадов пожелал Михаилу Мишустину крепкого здоровья, благополучия и успехов в его ответственной деятельности.

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