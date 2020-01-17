Правящая партия Азербайджана отказалась от бесплатного телеэфира

БАКУ/Trend/ - Правящая партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) отказалась от бесплатного эфира на Общественном телевидении (ITV) в рамках предвыборной кампании на внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на 9 февраля, сообщает в пятницу Trend.

Партия предприняла такой шаг с целью создания равных условий для всех кандидатов.

Отметим, что в соответствии с Избирательным кодексом, для проведения предвыборной агитации политическим партиям и блокам, кандидаты которых зарегистрированы в 60 округах, предоставляется бесплатный эфир на Общественном телевидении и радио, в том числе и возможность проводить бесплатную агитацию в периодической печати, финансируемой государством.

На предстоящих выборах зарегистрированы 123 кандидата от ПЕА.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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