В Израиле вспоминают жертв событий 20 Января (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Именно она, наша память, придает нам силы жить, поэтому человек и дорожит своей памятью, ибо она позволяет нам оставаться людьми, ведь память рвется в бой и крутится, как счетчик, в пучину черной даты врезая шпиль строки. Мы все знаем о случаях потери человеком памяти - амнезии и о том, что память можно стереть и лишить человека возможности помнить своё прошлое. Но нельзя, невозможно стереть память народа. Нельзя стереть из народной памяти эти страшные воспоминания - воспоминания о трагических событиях 20 января 1990 года.



Прошло 30 лет, а память отказывается забывать те трагические часы и дни. Об этих днях и часах, о погибших в те трагические дни наших земляках, о единении всего народа и говорили выходцы из Азербайджана, собравшиеся в Ашкелонском отделении международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз", передает Trend со ссылкой на пресс-службу ассоциации.



Мероприятие было посвящено 30-летию Черного Января. Членов ассоциации приветствовала первый заместитель мэра города Ашкелона София Бейлин. Являясь членом общественного совета ассоциации "АзИз", госпожа Бейлин активно поддерживает работу ассоциации.

На мероприятии выступил президент ассоциации Лев Спивак. Выступили также кинодраматург Ифраим Абрамов, Илья Москович – председатель Ашкелонского отделения ассоциации, внучка автора гимна Азербайджана - Ягут Абдуллаева, Микаил Абдуллаев, Бэлла Фридман, Алик Джафаров, Халид Шихалиев. Все они доверительно делились своими воспоминаниями, со скорбью говорили о тех тяжелых днях, с неподдельной любовью и ностальгией вспоминали родной Баку.



И ещё говорили о том, что за все эти годы никто не понес наказания за вероломное вторжение в Баку, за гибель невинных людей, за многочисленные жертвы, за страх и ужас тех тяжелых дней.



Но есть справедливость и есть Высший Суд. Мы, бывшие комсомольцы и атеисты, научились писать слово "Бог" с большой буквы. И мы знаем, что грехи не списать и не стереть. Вам - сотворившим это зло, вам - виновным в гибели людей, держать ответ!



А мы будем помнить. Мы никогда не забудем!...

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